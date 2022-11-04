Гарик Харламов ушёл из Comedy Club

Юморист Гарик Харламов уходит из шоу Comedy Club. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Всё, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Камеди, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь ! А я, наконец-то, спать», — написал он.

Как пишет Lenta.ru, Харламова заменит комик стендап-комик Андрей Бебуришвили. В ближайшем выпуске резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля представит зрителям нового соведущего.

Ранее актёр Алексей Чадов поделился кадрами со съёмок «Фактора страха» на Алтае.