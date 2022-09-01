Рост на 15%. 529 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

529 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, прирост по сравнению с предыдущим днём составил почти 15%.

Госпитализировано 83 пациента, 122 человека выздоровели. Коронавирус стал причиной ещё двух смертей, всего за время пандемии от COVID-19 умер 8721 житель региона.

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Здоровье 463 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

Ранее в Минздраве заявили, что пока нет оснований для введения удалённого режима работы и учёбы из-за коронавируса.