Жительница Барнаула под предлогом "медосмотра" совершила два теракта

Курировали девушку мошенники

30 января 2026, 13:35, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 20-летняя девушка стала жертвой мошеннической схемы и теперь обвиняется в совершении теракта, о чем сообщает Следственный комитет РФ.

В январе 2026-го ей позвонила незнакомка, предложившая бесплатную медицинскую консультацию, и выманила у нее код подтверждения из SMS. Вскоре после этого с ней связался другой человек, сообщивший о взломе ее учетной записи в МФЦ.

Под предлогом помощи в предотвращении якобы незаконных действий, мошенники убедили девушку оформить ряд кредитов и перевести полученные средства на указанный ими счет. Затем, следуя инструкциям "кураторов", она совершила поджог релейного шкафа на железнодорожных путях, находящихся на проспекте Космонавтов в Барнауле.

На следующий день, разбив окно в служебном помещении на первом этаже административного здания, обвиняемая совершила поджог, используя легковоспламеняющиеся вещества, сообщает краевое управление СК.

Сотрудники ФСБ задержали девушку. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее житель Алтая тоже попал на удочку мошенников. Он отдал им не только свои деньги, но и средства тещи.