Жительница Барнаула под предлогом "медосмотра" совершила два теракта
Курировали девушку мошенники
30 января 2026, 13:35, ИА Амител
В Барнауле 20-летняя девушка стала жертвой мошеннической схемы и теперь обвиняется в совершении теракта, о чем сообщает Следственный комитет РФ.
В январе 2026-го ей позвонила незнакомка, предложившая бесплатную медицинскую консультацию, и выманила у нее код подтверждения из SMS. Вскоре после этого с ней связался другой человек, сообщивший о взломе ее учетной записи в МФЦ.
Под предлогом помощи в предотвращении якобы незаконных действий, мошенники убедили девушку оформить ряд кредитов и перевести полученные средства на указанный ими счет. Затем, следуя инструкциям "кураторов", она совершила поджог релейного шкафа на железнодорожных путях, находящихся на проспекте Космонавтов в Барнауле.
На следующий день, разбив окно в служебном помещении на первом этаже административного здания, обвиняемая совершила поджог, используя легковоспламеняющиеся вещества, сообщает краевое управление СК.
Сотрудники ФСБ задержали девушку. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее житель Алтая тоже попал на удочку мошенников. Он отдал им не только свои деньги, но и средства тещи.
13:46:41 30-01-2026
интересно, а куда и на какие цели передала деньги Долина?
14:00:23 30-01-2026
Хорошо, сдурковала, набрала кредитов и подарила незнамо кому, такая наивная, прям как самая расчетливая из расчетливых Долина. Можно как и Долина врать, что три месяца ничего не соображала , но при этом могла скрывать от кучи своих юристов свою дурость. Но ведь человек соглашается идти поджигать, ломать, проникать в административные здания. А если прикажут зарезать, такие тоже будут лепетать про то, что "думали, что на органы работали, как "великая" певица на голубом глазу заявляла? Старики доверчивы, но что происходит с остальными?
Что-то уже не верится в их наивность.
14:14:38 30-01-2026
Интересно, а дают такие простуши всем без разбора, или только после свадьбы?
22:46:49 30-01-2026
Гость (14:14:38 30-01-2026) Интересно, а дают такие простуши всем без разбора, или тольк... Только за бесплатную мед консультацию, иначе ни-ни.
14:14:59 30-01-2026
Каждый день одно и тоже. Как там в одном фильме "В стране .... лет на сто припасено"
14:22:36 30-01-2026
Вчера мне звонили, предлагали записаться на профанацию с флюрограцией. И трубку положили. Сижу гадаю теперь, кому деньги переводить.
14:48:00 30-01-2026
Как все заблокировать так легко а как найти мошенников так невозможно.
15:11:26 30-01-2026
Вранье, все она знали и понимала прекрасно, наверняка повелась на предложение денег. Наказывать надо за это максимально жестко, сажать надолго. Пока будут миндальничать с ними - будут новые такие появляться
15:44:47 30-01-2026
Вот так смотришь на девушку, думаешь что она с изюминкой, а по факту у неё в голове стая гусей нагадила. В результате медицинской консультации сожгла релейный шкаф. Это фиаско, товарищи.
16:20:49 30-01-2026
Вот интересно,а не у кого не возник вопрос откуда"куратор" знал что релейный шкаф находится на проспекте Космонавтов и как так точно смог поджигательницу с ориентировать в пространстве чтоб на его нашла или на нем табличка весела-поджигать тут? Что то меня сомнения гложат что об этом шкафе слышало хотя бы 5% жителей города
16:39:32 30-01-2026
гость (16:20:49 30-01-2026) Вот интересно,а не у кого не возник вопрос откуда"куратор" з... серьезно? это было одно государство и что где и как находится знали во всех его уголках. Ну это если издалека. А так, простое открытие яндекс карт в режиме панорамы снимает ваш вопрос.
17:20:46 30-01-2026
Гость (16:39:32 30-01-2026) серьезно? это было одно государство и что где и как находитс... То есть вы сядете и будете тупо гонять панорамы по всем городам что бы где то что то поджечь,слабенькая придумка
23:08:32 30-01-2026
Это не прелесть какая дурочка. Это ужас какая дура.
Патаму што нельзя, патаму што нельзя, патаму што нельзя быть тупою такой!