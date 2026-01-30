НОВОСТИПроисшествия

Жительница Барнаула под предлогом "медосмотра" совершила два теракта

Курировали девушку мошенники

30 января 2026, 13:35, ИА Амител

В Барнауле 20-летняя девушка стала жертвой мошеннической схемы и теперь обвиняется в совершении теракта, о чем сообщает Следственный комитет РФ.

В январе 2026-го ей позвонила незнакомка, предложившая бесплатную медицинскую консультацию, и выманила у нее код подтверждения из SMS. Вскоре после этого с ней связался другой человек, сообщивший о взломе ее учетной записи в МФЦ.

Под предлогом помощи в предотвращении якобы незаконных действий, мошенники убедили девушку оформить ряд кредитов и перевести полученные средства на указанный ими счет. Затем, следуя инструкциям "кураторов", она совершила поджог релейного шкафа на железнодорожных путях, находящихся на проспекте Космонавтов в Барнауле.

На следующий день, разбив окно в служебном помещении на первом этаже административного здания, обвиняемая совершила поджог, используя легковоспламеняющиеся вещества, сообщает краевое управление СК.

Сотрудники ФСБ задержали девушку. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее житель Алтая тоже попал на удочку мошенников. Он отдал им не только свои деньги, но и средства тещи.

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

13:46:41 30-01-2026

интересно, а куда и на какие цели передала деньги Долина?

  Avatar Picture
Ответить
Avatar Picture
гость

14:00:23 30-01-2026

Хорошо, сдурковала, набрала кредитов и подарила незнамо кому, такая наивная, прям как самая расчетливая из расчетливых Долина. Можно как и Долина врать, что три месяца ничего не соображала , но при этом могла скрывать от кучи своих юристов свою дурость. Но ведь человек соглашается идти поджигать, ломать, проникать в административные здания. А если прикажут зарезать, такие тоже будут лепетать про то, что "думали, что на органы работали, как "великая" певица на голубом глазу заявляла? Старики доверчивы, но что происходит с остальными?
Что-то уже не верится в их наивность.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:38 30-01-2026

Интересно, а дают такие простуши всем без разбора, или только после свадьбы?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:46:49 30-01-2026

Гость (14:14:38 30-01-2026) Интересно, а дают такие простуши всем без разбора, или тольк... Только за бесплатную мед консультацию, иначе ни-ни.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

14:14:59 30-01-2026

Каждый день одно и тоже. Как там в одном фильме "В стране .... лет на сто припасено"

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:36 30-01-2026

Вчера мне звонили, предлагали записаться на профанацию с флюрограцией. И трубку положили. Сижу гадаю теперь, кому деньги переводить.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:00 30-01-2026

Как все заблокировать так легко а как найти мошенников так невозможно.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:26 30-01-2026

Вранье, все она знали и понимала прекрасно, наверняка повелась на предложение денег. Наказывать надо за это максимально жестко, сажать надолго. Пока будут миндальничать с ними - будут новые такие появляться

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:47 30-01-2026

Вот так смотришь на девушку, думаешь что она с изюминкой, а по факту у неё в голове стая гусей нагадила. В результате медицинской консультации сожгла релейный шкаф. Это фиаско, товарищи.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:20:49 30-01-2026

Вот интересно,а не у кого не возник вопрос откуда"куратор" знал что релейный шкаф находится на проспекте Космонавтов и как так точно смог поджигательницу с ориентировать в пространстве чтоб на его нашла или на нем табличка весела-поджигать тут? Что то меня сомнения гложат что об этом шкафе слышало хотя бы 5% жителей города

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:32 30-01-2026

гость (16:20:49 30-01-2026) Вот интересно,а не у кого не возник вопрос откуда"куратор" з... серьезно? это было одно государство и что где и как находится знали во всех его уголках. Ну это если издалека. А так, простое открытие яндекс карт в режиме панорамы снимает ваш вопрос.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:20:46 30-01-2026

Гость (16:39:32 30-01-2026) серьезно? это было одно государство и что где и как находитс... То есть вы сядете и будете тупо гонять панорамы по всем городам что бы где то что то поджечь,слабенькая придумка

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:08:32 30-01-2026

Это не прелесть какая дурочка. Это ужас какая дура.

Патаму што нельзя, патаму што нельзя, патаму што нельзя быть тупою такой!

  -5 Нравится
Ответить
