На кладбище в Петрозаводске началась реконструкция мемориала

Работы проводятся "на плановой основе"

11 мая 2026, 22:39, ИА Амител

Мемориал Победы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На кладбище "Пески" в Петрозаводске началась реконструкция с заменой элементов Мемориала воинам Второй мировой войны, пишет karelinform.ru.

«Работы проводятся "на плановой основе", сейчас часть плит демонтирована. Основная задача, как пояснили в мэрии - установить как можно больше имен военнослужащих, захороненных в этом месте», - пояснили в администрации города.

Необходимые проектные работы уже выполнены. По окончанию исследовательской работы будет заключен контракт на реконструкцию мемориала. Ориентировочный срок начала работ — июнь 2026 года.