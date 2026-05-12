Накопил и спи спокойно. Опрос показал, что "вкладотерапия" помогает меньше тревожиться

Каждый второй участник исследования заходит в онлайн-банк пару раз в неделю, чтобы посмотреть на сумму сбережений

12 мая 2026, 18:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ВТБ изучил, как личные финансы влияют на эмоциональное состояние россиян. По данным опроса, наличие накоплений помогает сохранять спокойствие большинству респондентов. Финансовая подушка дает чувство устойчивости 73% участников исследования, а отсутствие долгов и других обязательств — 64%. Только 3% заявили, что деньги никак не влияют на их ментальное самочувствие.

Когда растет тревога

Чаще всего россияне начинают переживать о деньгах перед датами обязательных платежей — например, за аренду или по кредиту. Около половины опрошенных в такие периоды задумываются о дополнительном доходе.

Еще 23% живут в формате постоянного контроля и каждый день проверяют баланс в мобильном банке.

Сколько нужно для спокойствия

Половина участников опроса считают накопления страховкой на случай непредвиденных расходов. Для 20% достаточно суммы в размере одного месячного дохода: такие деньги помогут решить бытовую проблему, например, починить технику.

Классическую финансовую подушку в размере трех-шести зарплат назвали 40% респондентов. При этом 37% чувствуют полный комфорт только тогда, когда на счете лежит сумма годового дохода или больше.

Как работает вкладотерапия

Сам процесс накопления тоже снижает тревожность. 33% участников радует сам факт перевода денег на вклад или накопительный счет. Еще 27% получают положительные эмоции, когда видят начисленные проценты. Для 20% таким ритуалом стала активация кешбэка и бонусов.

Около половины россиян заходят в онлайн-банк один-два раза в неделю просто для того, чтобы посмотреть на сумму накоплений. По их словам, такой частоты хватает, чтобы чувствовать себя спокойнее. Еще 21% смотрят сумму сбережений каждый день.

Без запаса сложнее

Отсутствие накоплений влияет и на поведение людей. Треть опрошенных признались, что без финансового резерва сильнее зависят от обстоятельств: соглашаются на нелюбимую работу и боятся перемен. Для 24% такая ситуация, наоборот, становится стимулом больше зарабатывать. Еще 16% чаще совершают импульсивные покупки, в том числе на маркетплейсах.

«Наше исследование подтверждает глобальный тренд: финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Для большинства россиян наличие сбережений напрямую влияет на эмоциональный фон. Вклад или накопительный счет — это не только прирост капитала, но и доступный ритуал, снижающий уровень тревожности, своего рода вкладотерапия», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Опрос прошел в апреле — мае 2026 года среди 1500 жителей крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет. В части вопросов участники могли выбрать несколько ответов.