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Нелегальную торговлю ритуальными товарами пресекли у кладбища в Барнауле

Поводом для проверки стало обращение о возможном нарушении земельного законодательства

12 мая 2026, 19:32, ИА Амител

Место торговли / Фото: алтайский Россельхознадзор
Место торговли / Фото: алтайский Россельхознадзор

В Барнауле специалисты Россельхознадзора выявили незаконную торговлю ритуальными товарами на участке сельскохозяйственного назначения рядом с Черницким кладбищем.

Как сообщили в ведомстве, поводом для проверки стало обращение о возможном нарушении земельного законодательства возле Черницкого городского кладбища.

Во время обследования инспекторы установили, что участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Кроме того, на территории разместили торговые ряды, где продавались ритуальные товары. В связи с выявленными нарушениями собственнику земельного участка объявили предостережение о недопустимости нарушения требований земельного законодательства.

Также материалы о незаконной торговле направили в региональные управления Росреестр, ФНС России и УМВД России.

«Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться только для сельскохозяйственного производства, создания агролесомелиоративных и агрофитомелиоративных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для рыбоводства, ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», — напомнили в алтайском Россельхознадзоре.

Кладбище / Фото amic.ru / Екатерина Смолихина

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Барнаул
       

Комментарии 2

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Гость

19:58:15 12-05-2026

Не поделились. Крыше не занесли. Вот и все. Ничем ситуация от 90-х не отличается. Тот же хаос!

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Гость

20:14:23 12-05-2026

Дожили самая процветающая отрасль, это похоронная, так что можно погрозить ей пальчиком.

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