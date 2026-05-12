Нелегальную торговлю ритуальными товарами пресекли у кладбища в Барнауле

Поводом для проверки стало обращение о возможном нарушении земельного законодательства

12 мая 2026, 19:32, ИА Амител

Место торговли / Фото: алтайский Россельхознадзор

В Барнауле специалисты Россельхознадзора выявили незаконную торговлю ритуальными товарами на участке сельскохозяйственного назначения рядом с Черницким кладбищем.

Как сообщили в ведомстве, поводом для проверки стало обращение о возможном нарушении земельного законодательства возле Черницкого городского кладбища.

Во время обследования инспекторы установили, что участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Кроме того, на территории разместили торговые ряды, где продавались ритуальные товары. В связи с выявленными нарушениями собственнику земельного участка объявили предостережение о недопустимости нарушения требований земельного законодательства.

Также материалы о незаконной торговле направили в региональные управления Росреестр, ФНС России и УМВД России.