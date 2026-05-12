Нелегальную торговлю ритуальными товарами пресекли у кладбища в Барнауле
Поводом для проверки стало обращение о возможном нарушении земельного законодательства
12 мая 2026, 19:32, ИА Амител
В Барнауле специалисты Россельхознадзора выявили незаконную торговлю ритуальными товарами на участке сельскохозяйственного назначения рядом с Черницким кладбищем.
Как сообщили в ведомстве, поводом для проверки стало обращение о возможном нарушении земельного законодательства возле Черницкого городского кладбища.
Во время обследования инспекторы установили, что участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Кроме того, на территории разместили торговые ряды, где продавались ритуальные товары. В связи с выявленными нарушениями собственнику земельного участка объявили предостережение о недопустимости нарушения требований земельного законодательства.
Также материалы о незаконной торговле направили в региональные управления Росреестр, ФНС России и УМВД России.
«Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться только для сельскохозяйственного производства, создания агролесомелиоративных и агрофитомелиоративных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для рыбоводства, ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», — напомнили в алтайском Россельхознадзоре.
19:58:15 12-05-2026
Не поделились. Крыше не занесли. Вот и все. Ничем ситуация от 90-х не отличается. Тот же хаос!
20:14:23 12-05-2026
Дожили самая процветающая отрасль, это похоронная, так что можно погрозить ей пальчиком.