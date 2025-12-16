Новогодний турнир по футболу "Лига мам" прошел в Барнауле
В соревнованиях приняли участие 16 команд
16 декабря 2025, 15:35, ИА Амител
14 декабря 2025 года в Барнауле, в манеже PROFootball, прошел второй, ставший уже традиционным, новогодний турнир проекта "Лига мам". В соревнованиях приняли участие 16 команд.
В частности, за победу сражались такие команды, как "Ермола", "Мамы Алтая", "Кометы Евромедики", Iva Spa, "Мамы Динамо – 2019", "Дети Солнца" и другие.
По итогам прошедших матчей определилась тройка сильнейших:
первое место – ST GYM;
второе место – "Темп-1";
третье место – "Мамы Динамо – 2019".
По окончании турнира, в 19:00, в "Кафе в парке" прошла торжественная церемония награждения, в рамках которой все команды представили свои творческие визитки.
Завершилось событие праздничной вечеринкой в русском народном стиле.
В 2024 году проект "Лига мам" шагнул из европейской части страны в Сибирь. В Алтайском крае его реализует АНО "Спортивная хроника" во главе со своим руководителем, председателем Всероссийской федерации школьного спорта Анной Серовой при поддержке регионального Министерства спорта.
