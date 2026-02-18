В Барнауле администрация района подала в суд на "Марию-Ра" из-за неубранного снега
18 февраля 2026, 10:30, ИА Амител
Администрация Индустриального района Барнаула обратилась в Арбитражный суд с иском к торговому гиганту "Мария-Ра". Причина — классическая зимняя проблема: снег и лед на прилегающей территории магазина. Информация о разбирательстве опубликована в картотеке арбитражных дел.
Власти требуют, чтобы компания очистила земельный участок и прилегающую территорию на улице Малахова, 142, от снежных накатов, бугров и льда. Именно там расположен магазин сети.
Если суд встанет на сторону администрации, а "Мария-Ра" проигнорирует решение, ответчику придется платить по 30 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.
10:40:43 18-02-2026
Давно пора. Такие иски можно предъявить почти к любому магазину, крыльцо они еще иногда чистят но не более.
10:47:43 18-02-2026
А С-Западная 58? А угол по С-Западной-Ленина около филателии? Киоски понаставили, а убирать снег и теперь лед кто будет? Ходить не возможно! И так каждый год!!!
10:52:12 18-02-2026
Показуха, могли бы и так договориться. У администрации при желании есть и другие рычаги воздействия на предпринимателей. Пока суд начнет рассматривать дело, снег сам растает.
11:07:18 18-02-2026
1111 (10:52:12 18-02-2026) Показуха, могли бы и так договориться. У администрации при ж... Создается впечатление о давлении администрации на Марию-РА, о неофициальной войне, часто стали в новостях попадаться суды с Марией-РА. Интересно, нет ли тут коррупционной составляющей? Учитывая что судьи всегда на стороне администрации.
11:55:04 18-02-2026
Гость (11:07:18 18-02-2026) Создается впечатление о давлении администрации на Марию-РА, ... у меня возле дома ТРИ магазина разных сетей. У двух из них снег вычищен ВСЕГДа до асфальта. И только Мария-ра снег не только не чистит снег, их фуры ежедневные разбивают выпавший снег, образуя такую колею, по которой даже идти невозможно, не то что на машине ехать. В период оттепели вместо того, чтобы убрать снег с крыши, просто огораживают красной лентой магазин. Если не заходить за эту ленту, то даже просто мимо магазина проходить приходится не по тротуару , а прям по проезжей части. Мне интересно. Это на столько бедная сеть, что не может позволить себе по одному дворнику на 2-3 магазина и один трактор в неделю на район?
11:29:11 18-02-2026
У нас мэр вчера на собрание ветеранов на подобные проблемы сказал, покупатели сами решат, ходить в такие магазины или нет.
11:45:54 18-02-2026
Гость (11:29:11 18-02-2026) У нас мэр вчера на собрание ветеранов на подобные проблемы с... Рынок порешает.
11:35:43 18-02-2026
А администрация не хочет на нечищеные тротуары по всему городу в суд на подать? Или тут можно выйти на самого себя?
12:29:22 18-02-2026
Гость (11:35:43 18-02-2026) А администрация не хочет на нечищеные тротуары по всему горо... Это да, суд должен быть над администрацией, тротуары в городе просто в ужасном состоянии, голимый лед буераками, ходить невозможно.
12:19:43 18-02-2026
В Мария Ра действительно есть эта проблема. Например, Мария Ра, расположенная на ул.40 Лет Октября...Парковка, так называемая не чистится всю зиму, поэтому представляет из себя ледяные горки, на которые не каждая машина заедет, а потом ямы, из которых не выбраться. Ужасное зрелище весной, когда все это начинает таять. Давно пора привлечь к ответственности не за отдельно взятую территорию, а всю сеть торговых точек Мария РА!
18:43:14 18-02-2026
У них почти все магазины такие. Отношение к клиентам как к скоту. Сами с горки на пятой точке скатитесь в двери наш гадюшник