В Барнауле администрация района подала в суд на "Марию-Ра" из-за неубранного снега

Власти требуют, чтобы компания очистила земельный участок и прилегающую территорию на улице Малахова, 142

18 февраля 2026, 10:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Администрация Индустриального района Барнаула обратилась в Арбитражный суд с иском к торговому гиганту "Мария-Ра". Причина — классическая зимняя проблема: снег и лед на прилегающей территории магазина. Информация о разбирательстве опубликована в картотеке арбитражных дел.

Власти требуют, чтобы компания очистила земельный участок и прилегающую территорию на улице Малахова, 142, от снежных накатов, бугров и льда. Именно там расположен магазин сети.

Если суд встанет на сторону администрации, а "Мария-Ра" проигнорирует решение, ответчику придется платить по 30 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.