"Скрытый налог". Почему "Честный знак" не защищает покупателей от поддельных товаров

Эксперты рассказали о проблемах с новой маркировкой и почему мошенники ее не боятся

18 февраля 2026, 10:15, ИА Амител

Товары / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Активно продвигаемая чиновниками маркировка товаров "Честный знак" не защищает покупателей от суррогатов, недоработана в техническом плане и может являться скрытым фискальным ходом властей, считают наблюдатели.

Что представляет собой "Честный знак", почему он может стоять на подделках, как фальсификаторы пользуются им — разбирался amic.ru.

Качество не под контролем

С 1 марта маркировка "Честный знак" становится обязательной практически для всех товаров на прилавках российских магазинов. Она должна присутствовать на кондитерских и хлебобулочных изделиях, с марта-июля текущего года появится на растворимых и завариваемых напитках (это, прежде всего, чай, кофе), в апреле-июне с ней обязаны продаваться строительные материалы и некоторые товары легпрома (прежде всего — спецодежда, перчатки, пояса).

В отечественной торговле "Честный знак" появился с 2019 года, он предполагает нанесение на товары специализированной двухмерной кодировки Data Matrix, которая, как уверяли в правительстве, позволяет четко отслеживать путь продукции от производителя или импортера к конечному потребителю, что якобы даст возможность избежать подделок.

Вводился "Честный знак" постепенно. В 2019-м он красовался на сигаретах, обуви, одежде, автошинах и некоторых других товарах. С 1 октября 2024 года стал обязательным для безалкогольного пива, ветеринарных препаратов, кормов для животных, растительных масел и технических средств реабилитации. Государство постепенно расширяет сферу его маркировки.

На протяжении всего периода существования "Честного знака" наблюдатели спорят о его эффективности в защите потребителей от некачественной или поддельной продукции, рассказывает председатель организации "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий:

«В разных секторах ситуация обстоит по-разному. В обороте обуви и текстильной продукции маркировка защищает потребителя, наверное, лучше — это подтверждают проведенные исследования. Однако в области контроля качества пищевых товаров она практически не работает», — сообщил он amic.ru.

Действительно, по информации Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, за последний год в России на 18% вырос показатель фальсифицированной молочной продукции. В Россельхознадзоре отмечают, что в нее нередко добавляют растительные масла и жиры, крахмал, сою.

От "Меркурия" до "одного окна". Фермеры Алтая опасаются запуска единой цифровой платформы

Они уже вынуждены отчитываться сразу в нескольких цифровых системах
Поддельный знак

Чиновники пока не спешат давать развернутые объяснения общественникам — в Минпромторге лаконично поясняют, что маркировка просто подтверждает легальность происхождения товара, сообщил Всеволод Вишневецкий:

«При этом непонятно, почему товар, не соответствующий обязательным требованиям нормативных документов — техническому регламенту, ГОСТу, фактически признается легальным продуктом. Согласно нашим проверкам, "Честный знак" спокойно стоит и на поддельной пищевой продукции, в частности — молочной».

Более того, некоторые торговые сети вообще продают молочную продукцию без маркировки "Честный знак", чего, казалось бы, не должно происходить, замечает собеседник:

«Трудно объяснить, каким образом такая продукция в больших объемах поступает в торговую сеть. Ведь без маркировки она считается "серым", неучтенным товаром. Эту продукцию мы видели в магазине "Народном" в Санкт-Петербурге, где продается так называемое ультрапастеризованное молоко. И продавец на кассе сканирует штрихкод, хотя при покупке молочной продукции она должна пробивать именно "Честный знак"».

Не просто слова! Что означает знак на упаковке "Алтайские продукты +100 к здоровью"

Это целая система, гарантирующая, что товар действительно сделан на Алтае и сырье используется именно алтайское
50 копеек за "честность"

Пока что "Честный знак" слабо влияет на потребительский рынок страны, заявил amic.ru независимый консультант торговых сетей Михаил Лачугин:

«Сегодня он является своего рода информационной системой, дающей возможность контролировать поставки сырья, взаимодействие производителей с торговой сетью».

Государство получает возможность отслеживать торгово-производственные компоненты, что влияет на налоговую базу, возможно, наложение штрафов, однако отслеживать качество продукции не способно, отмечает консультант:

«Даже в самом приложении "Честный знак" при сканировании QR-кода иногда можно увидеть сообщение о том, что он не может подтвердить подлинность продукта. Однако этот товар каким-то образом оказывается на полке магазина и спокойно продается».

Без сомнения, недобросовестные поставщики продукции научились обходить ограничения, которые должен был установить для них "Честный знак", убежден Всеволод Вишневецкий:

«Надлежащий контроль исполнения требований по маркировке, в частности, по молочной продукции, сегодня отсутствует. Мы неоднократно обращали внимание Минпромторга на фальсификат, предлагали немедленно ввести систему блокировки системой "Честный знак" на кассах в случае выявления подделки продукта, однако необходимые решения до сих пор не приняты».

Всеволод Вишневецкий не исключает, что проблема подделок отчасти может быть скрыта в системе получения маркировки:

«Производители, даже недобросовестные, покупают "Честный знак": подают заявку с указанием количества в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператору, уполномоченному Минпромторгом и руководящему оборотом маркировки в России. Каждый значок стоит 50 копеек плюс НДС, они приобретаются в электронном виде и самостоятельно наклеиваются на продукцию. Причем проверка соответствия товара согласно показателям качества отсутствует».

"Не понимаю, зачем работаю". Алтайские бизнесмены пожаловались на обязательную маркировку

Товары без маркировок свободно продаются в интернете, что ставит "правильных" предпринимателей в неравные условия
Черный рынок "знаков"

Не является секретом и возможность для изготовителей фальсификата нелегально приобрести коды "Честного знака", замечает Михаил Лачугин:

«Можно просто ввести в поисковик соответствующий запрос и увидеть, что особых преград нет. И кое-кто покупает их на черном рынке в нужном количестве. Потом наклеивает на свою продукцию. Этого, конечно, быть не должно и здесь вопрос к правоохранительным органам, к их взаимодействию с контролирующими структурами — Россельхознадзором, Роспотребнадзором».

Алтайские производители в ходе 11-го конгресса предпринимателей края в июне 2025 года также высказывали представителям ЦРПТ свои претензии о неспособности маркировки в борьбе с подделками.

«Я захожу в магазин, а масло по 80–90 рублей как лежало, так и лежит. Когда нам говорили: "Честный знак" — мы будем бороться с фальсификатом. Вы не боретесь с фальсификатом. Вы просто генерируете код и нам его продаете. Сил столько, энергии потратили, а целей не достигли», — сетовал руководитель молочного завода "Рикон" Олег Махнаков.

"Общественный контроль" неоднократно обращал внимание надзорных органов на проблемы с качеством товаров, но те лишь расписались в бессилии.

«Россельхознадзор и Роспотребнадзор могут заблокировать уполномоченное лицо компании-изготовителя в системе "Меркурий", отслеживающей оборот продукции животного происхождения. Однако после блокировки одного юрлица появляется другое, продолжающее вводить в систему данные той же компании. И суррогат продолжает движение от изготовителя к торговой сети и потребителю», — сообщил Вишневецкий.

Сам "Меркурий" также вызывает нарекания как добросовестных поставщиков, так и надзорных органов, замечает Всеволод Вишневецкий:

«В Россельхознадзоре все прекрасно видят, в том числе нелогичное соотношение объемов сырья и выхода готовой продукции с предприятия. Однако в марте 2022 года в России, как известно, введен мораторий на проверки предпринимателей. А внеплановые мероприятия возможны только по указанию президента или премьера в отношении конкретной компании, когда ее продукция представляет угрозу жизни и здоровью граждан. В остальных случаях прокуратура отказывает в проверках».

Недонастройка системы

Михаил Лачугин отмечает, что фальсификат больше распространен в некоторых категориях торговых заведений:

«Он чаще встречается в низкоценовых магазинах, дискаунтерах, где зачастую названия продуктов не соответствуют качеству. Например, нередко продается спред под видом сливочного масла, творожный продукт как творог, сырный продукт назван сыром и так далее».

На этой, не соответствующей своему названию, продукции тоже стоит маркировка "Честный знак", продолжает Лачугин:

«Получается, потребитель не всегда корректно проинформирован о товаре. Возможно, это происходит из-за недонастройки системы. Возможно, в дальнейшем этот недостаток исправят, чтобы продукт, легальность которого не может быть подтверждена, блокировался при продажах. Пусть продают спред, но он не должен называться маслом».

К сожалению, новая система маркировки не защищает потребителя от контрафакта, но может выполнять некие скрытые функции, предполагает Всеволод Вишневецкий:

«За "Честный знак" сегодня платят как добросовестные производители продукции, так и потребители. Маркировка — это десятки миллионов рублей. По сути, это скрытый налог для изготовителей, который ложится бременем в конечном счете и на покупателей товаров. По большому счету, он практически ничего не дает гражданам, только вводит их в заблуждение».

Хотя система использования "Честного знака" пока явно недоработана, говорить о ее бесполезности тоже не стоит, оговаривается Михаил Лачугин:

«Огромный плюс: стало невозможно пробить на кассе в магазине просроченный товар. Это очень важно для той же молочной продукции, скоро такая маркировка станет обязательной для мясных изделий. Остается надеяться, что систему доработают и сделают более действенной».

Сложно и дорого. Как введение обязательной маркировки повлияет на "мыльный" бизнес

С 1 мая мыло ручной работы нужно будет регистрировать в системе "Честный знак"
Комментарии 25

Гость

10:19:08 18-02-2026

Вы вообще Усманова видели? Как думаете, может это защищать покупателей?

Гость

16:13:40 18-02-2026

Гость (10:19:08 18-02-2026) Вы вообще Усманова видели? Как думаете, может это защищать п... Оно может их потреблять на обед

Гость

10:19:49 18-02-2026

А как сладко пели! И всё равно насильно заставляют на него переходить. Чья-то кормушка у правительства. Так же как с МАХ.

Гость

10:20:58 18-02-2026

Потому что он и задумывался как попрошайничество

Гость

10:33:22 18-02-2026

Честный знак это частный бизнес Алишера Усманова. Маржинальности которого выше чем в нефтянке и металлургии.
Он просто делится с бюджетом, остальное шоу для электората

Гость

10:38:41 18-02-2026

Цирк, иных разрешенных слов нет, тьфууу

Гость

11:13:19 18-02-2026

По большому счету, он практически ничего не дает гражданам, только вводит их в заблуждение». - очень даже даёт кому-то хороший доход из воздуха и это не государство, это частное лицо которое придумало хорошую схему для обогащения, у честного знака нет функции контролировать качество.

Гость

16:17:12 18-02-2026

Гость (11:13:19 18-02-2026) По большому счету, он практически ничего не дает гражданам, ... Сколько же таких пиявок налипло на тело экономики,невообразимо. Чем и как счищать не понятно

Гость

11:37:43 18-02-2026

Удорожание каждой единицы продукции составляет далеко не 50 коп. + НДС...
Принтеры, сканеры, печать наклеек или кодов, сотрудники, все этим занимающиеся.
Для организации это дополнительные разовые расходы на оборудование и пусконаладочные, интеграционные работы в суммах сотни тысяч или миллионов рублей, в зависимости от масштаба предприятия, плюс сотня тысяч и более ежемесячно на сотрудников, расходники, сопровождение ПО, постоянное разрешение конфликтных ситуаций (коды "не прошли", зависли, их ввод и списание и т.д. и т.п.).
Я думаю, смело рублей 5 надо добавлять на каждую бутылочку молока, творожок и булочку хлеба. И это еще скромная оценка при отлаженных процессах.
Маркировка это головная боль. Я пишу со стороны предприятия. В круглосуточном стрессе который год.
Кто работал по правилам, получили дополнительную головную боль, а кто левачил через телеграмм-каналы, так и левачит, понятно что там ни налогов ни маркировки, там дешевле и хороший заработок организаторам, в отличие от честных ООО.

Гость

12:32:57 18-02-2026

Гость (11:37:43 18-02-2026) Удорожание каждой единицы продукции составляет далеко не 50 ... У меня сын на производстве работает, с введением кюаркодов производительность стала ниже, так как эти марки надо наклеить на каждую бутылку, это дополнительный труд для производителя, а значит и дополнительный расход +5 это мало, там в цепочке наберётся больше.

Гость

14:40:11 18-02-2026

Гость (11:37:43 18-02-2026) Удорожание каждой единицы продукции составляет далеко не 50 ... Я недавно читал просчет производителя воды, он назвал повышение в районе 10 рублей на бутылку падает сверху, в принципе он прав судя по ценам в магазинах!

Гость

11:37:48 18-02-2026

У меня один вопрос - а что, кто-то всерьез считал, что это не очередной попил, а нечто реальное работающее?.. Открыли Америку, ага.

dok_СФ

11:50:30 18-02-2026

На каждый килограмм и литр продукции (в том числе с наклейкой) контролера не приставишь.. Предложите, как можно контролировать?

Гость

18:05:13 18-02-2026

dok_СФ (11:50:30 18-02-2026) На каждый килограмм и литр продукции (в том числе с наклейко... Интересно, как контролируют качество товаров в других странах? Нам же постоянно приводят в телевизоре зарубежный опыт по разным проблемам.

Гость

04:06:03 19-02-2026

Гость (18:05:13 18-02-2026) Интересно, как контролируют качество товаров в других страна... Видимо садят надолго за фальсификаты

Гость

12:09:41 18-02-2026

У них так везде к чему бы не прикоснулись.

Гость

12:14:30 18-02-2026

Вводится 1 тонна честного масла в Меркурий.
Производится молочка из 1 тонны пальмового масла.
А тонну нормального - леваком через телегу.
Как это проконтролировать? Никак. Поэтому кушаем пальму по цене сливочного. Видимость маркировки соблюдается.

Гость

12:40:36 18-02-2026

Зачем нам в России чего то производить, если можно делать деньги из воздуха с разрешения государства, у нас так вся экономика построена, конечный потребитель за все заплатит.

Гость

12:57:42 18-02-2026

Статья не совсем справедливая. В статье не говорится сколько было фальсификата раньше. Сейчас фальсификат тоже есть, но на парядки меньше и легче выявляется.

Гость

13:15:27 18-02-2026

Раньше один ЭКЛЗ был и как-то справлялись. Теперь же: маркировки, фискальные накопители, кассовый софт, офд, эдо... Наворотили кучу кормушек для определенных людей. И все эти кормушки растут в цене без особого стеснения...

Гость

13:42:15 18-02-2026

Гость (13:15:27 18-02-2026) Раньше один ЭКЛЗ был и как-то справлялись. Теперь же: маркир... свечной заводик еще такое называют

Гость

15:11:50 18-02-2026

Гость (13:42:15 18-02-2026) свечной заводик еще такое называют... Фискальные накопители для ККМ по себестоимости рублей 500. А продаются по 13-15 тысяч.
В масштабах страны их продаются многие миллионы штук ежегодно.
Отличный свечной заводик.
А для видимости конкуренции созданы несколько продавцов, часть из которых имеют в штате 1 сотрудника.
Антимонопольщики проблем и ценового сговора не видят.

Гость

14:47:54 18-02-2026

Распил,придумывание кормушек и дойка населения мошенниками всех мастей как идеология

Гость

15:10:05 18-02-2026

Что честный знак, что утильсбор просто отжимают деньги у людей. Бизнес приближенных к правительству ...

Гость

12:16:10 19-02-2026

Капитализм. как ты хотел. Сильный жрет слабого.

