"Скрытый налог". Почему "Честный знак" не защищает покупателей от поддельных товаров

Эксперты рассказали о проблемах с новой маркировкой и почему мошенники ее не боятся

18 февраля 2026, 10:15, ИА Амител

Активно продвигаемая чиновниками маркировка товаров "Честный знак" не защищает покупателей от суррогатов, недоработана в техническом плане и может являться скрытым фискальным ходом властей, считают наблюдатели.

Что представляет собой "Честный знак", почему он может стоять на подделках, как фальсификаторы пользуются им — разбирался amic.ru.

Качество не под контролем

С 1 марта маркировка "Честный знак" становится обязательной практически для всех товаров на прилавках российских магазинов. Она должна присутствовать на кондитерских и хлебобулочных изделиях, с марта-июля текущего года появится на растворимых и завариваемых напитках (это, прежде всего, чай, кофе), в апреле-июне с ней обязаны продаваться строительные материалы и некоторые товары легпрома (прежде всего — спецодежда, перчатки, пояса).

В отечественной торговле "Честный знак" появился с 2019 года, он предполагает нанесение на товары специализированной двухмерной кодировки Data Matrix, которая, как уверяли в правительстве, позволяет четко отслеживать путь продукции от производителя или импортера к конечному потребителю, что якобы даст возможность избежать подделок.

Вводился "Честный знак" постепенно. В 2019-м он красовался на сигаретах, обуви, одежде, автошинах и некоторых других товарах. С 1 октября 2024 года стал обязательным для безалкогольного пива, ветеринарных препаратов, кормов для животных, растительных масел и технических средств реабилитации. Государство постепенно расширяет сферу его маркировки.

На протяжении всего периода существования "Честного знака" наблюдатели спорят о его эффективности в защите потребителей от некачественной или поддельной продукции, рассказывает председатель организации "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий:

«В разных секторах ситуация обстоит по-разному. В обороте обуви и текстильной продукции маркировка защищает потребителя, наверное, лучше — это подтверждают проведенные исследования. Однако в области контроля качества пищевых товаров она практически не работает», — сообщил он amic.ru.

Действительно, по информации Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, за последний год в России на 18% вырос показатель фальсифицированной молочной продукции. В Россельхознадзоре отмечают, что в нее нередко добавляют растительные масла и жиры, крахмал, сою.

Поддельный знак

Чиновники пока не спешат давать развернутые объяснения общественникам — в Минпромторге лаконично поясняют, что маркировка просто подтверждает легальность происхождения товара, сообщил Всеволод Вишневецкий:

«При этом непонятно, почему товар, не соответствующий обязательным требованиям нормативных документов — техническому регламенту, ГОСТу, фактически признается легальным продуктом. Согласно нашим проверкам, "Честный знак" спокойно стоит и на поддельной пищевой продукции, в частности — молочной».

Более того, некоторые торговые сети вообще продают молочную продукцию без маркировки "Честный знак", чего, казалось бы, не должно происходить, замечает собеседник:

«Трудно объяснить, каким образом такая продукция в больших объемах поступает в торговую сеть. Ведь без маркировки она считается "серым", неучтенным товаром. Эту продукцию мы видели в магазине "Народном" в Санкт-Петербурге, где продается так называемое ультрапастеризованное молоко. И продавец на кассе сканирует штрихкод, хотя при покупке молочной продукции она должна пробивать именно "Честный знак"».

50 копеек за "честность"

Пока что "Честный знак" слабо влияет на потребительский рынок страны, заявил amic.ru независимый консультант торговых сетей Михаил Лачугин:

«Сегодня он является своего рода информационной системой, дающей возможность контролировать поставки сырья, взаимодействие производителей с торговой сетью».

Государство получает возможность отслеживать торгово-производственные компоненты, что влияет на налоговую базу, возможно, наложение штрафов, однако отслеживать качество продукции не способно, отмечает консультант:

«Даже в самом приложении "Честный знак" при сканировании QR-кода иногда можно увидеть сообщение о том, что он не может подтвердить подлинность продукта. Однако этот товар каким-то образом оказывается на полке магазина и спокойно продается».

Без сомнения, недобросовестные поставщики продукции научились обходить ограничения, которые должен был установить для них "Честный знак", убежден Всеволод Вишневецкий:

«Надлежащий контроль исполнения требований по маркировке, в частности, по молочной продукции, сегодня отсутствует. Мы неоднократно обращали внимание Минпромторга на фальсификат, предлагали немедленно ввести систему блокировки системой "Честный знак" на кассах в случае выявления подделки продукта, однако необходимые решения до сих пор не приняты».

Всеволод Вишневецкий не исключает, что проблема подделок отчасти может быть скрыта в системе получения маркировки:

«Производители, даже недобросовестные, покупают "Честный знак": подают заявку с указанием количества в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператору, уполномоченному Минпромторгом и руководящему оборотом маркировки в России. Каждый значок стоит 50 копеек плюс НДС, они приобретаются в электронном виде и самостоятельно наклеиваются на продукцию. Причем проверка соответствия товара согласно показателям качества отсутствует».

Черный рынок "знаков"

Не является секретом и возможность для изготовителей фальсификата нелегально приобрести коды "Честного знака", замечает Михаил Лачугин:

«Можно просто ввести в поисковик соответствующий запрос и увидеть, что особых преград нет. И кое-кто покупает их на черном рынке в нужном количестве. Потом наклеивает на свою продукцию. Этого, конечно, быть не должно и здесь вопрос к правоохранительным органам, к их взаимодействию с контролирующими структурами — Россельхознадзором, Роспотребнадзором».

Алтайские производители в ходе 11-го конгресса предпринимателей края в июне 2025 года также высказывали представителям ЦРПТ свои претензии о неспособности маркировки в борьбе с подделками.

«Я захожу в магазин, а масло по 80–90 рублей как лежало, так и лежит. Когда нам говорили: "Честный знак" — мы будем бороться с фальсификатом. Вы не боретесь с фальсификатом. Вы просто генерируете код и нам его продаете. Сил столько, энергии потратили, а целей не достигли», — сетовал руководитель молочного завода "Рикон" Олег Махнаков.

"Общественный контроль" неоднократно обращал внимание надзорных органов на проблемы с качеством товаров, но те лишь расписались в бессилии.

«Россельхознадзор и Роспотребнадзор могут заблокировать уполномоченное лицо компании-изготовителя в системе "Меркурий", отслеживающей оборот продукции животного происхождения. Однако после блокировки одного юрлица появляется другое, продолжающее вводить в систему данные той же компании. И суррогат продолжает движение от изготовителя к торговой сети и потребителю», — сообщил Вишневецкий.

Сам "Меркурий" также вызывает нарекания как добросовестных поставщиков, так и надзорных органов, замечает Всеволод Вишневецкий:

«В Россельхознадзоре все прекрасно видят, в том числе нелогичное соотношение объемов сырья и выхода готовой продукции с предприятия. Однако в марте 2022 года в России, как известно, введен мораторий на проверки предпринимателей. А внеплановые мероприятия возможны только по указанию президента или премьера в отношении конкретной компании, когда ее продукция представляет угрозу жизни и здоровью граждан. В остальных случаях прокуратура отказывает в проверках».

Недонастройка системы

Михаил Лачугин отмечает, что фальсификат больше распространен в некоторых категориях торговых заведений:

«Он чаще встречается в низкоценовых магазинах, дискаунтерах, где зачастую названия продуктов не соответствуют качеству. Например, нередко продается спред под видом сливочного масла, творожный продукт как творог, сырный продукт назван сыром и так далее».

На этой, не соответствующей своему названию, продукции тоже стоит маркировка "Честный знак", продолжает Лачугин:

«Получается, потребитель не всегда корректно проинформирован о товаре. Возможно, это происходит из-за недонастройки системы. Возможно, в дальнейшем этот недостаток исправят, чтобы продукт, легальность которого не может быть подтверждена, блокировался при продажах. Пусть продают спред, но он не должен называться маслом».

К сожалению, новая система маркировки не защищает потребителя от контрафакта, но может выполнять некие скрытые функции, предполагает Всеволод Вишневецкий:

«За "Честный знак" сегодня платят как добросовестные производители продукции, так и потребители. Маркировка — это десятки миллионов рублей. По сути, это скрытый налог для изготовителей, который ложится бременем в конечном счете и на покупателей товаров. По большому счету, он практически ничего не дает гражданам, только вводит их в заблуждение».

Хотя система использования "Честного знака" пока явно недоработана, говорить о ее бесполезности тоже не стоит, оговаривается Михаил Лачугин: