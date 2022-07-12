На Алтае горожане жалуются на шум от спортивного сквера и баскетбольной площадки

В Заринске жители двух домов на проспекте Строителей, между которыми недавно построили сквер «Спортивный» постоянно жалуются в редакцию газеты «Наш город Заринск» на шум, который доносится с облагороженной площадки. Они обращаются и в мэрию, и в прокуратуру, и, в Роспотребнадзор, и к депутатам. Но, по словам граждан, на их жалобы власти не реагируют.

Стучат самокатами по горкам

В этом сквере установили площадку для катания на скейтах с различными горками, которую облюбовали юные любители самокатов. Их железные двухколесные «друзья» все время стучат о покрытие этих горок при прыжках.

«С самого апреля мы живем в аду, слушая с утра до вечера стук самокатов о скейт-площадку. За это время была написана куча жалоб <...> Не слышат нас, и слышать не хотят. В ответ на наши вопросы сыплются отписки, причем не по существу. А хочется спросить одно — до каких пор будет продолжаться издевательство над людьми? Хоть сбегай из дома! Нас не спасает ничего — ни пластиковые окна, которые мы в жару закрываем, ни беруши. „Бомбежка“ продолжается каждый день», — пишет в редакцию газеты местный житель Николай.

Жильцы просят либо установить звукозащиту в сквере, либо убрать оттуда скейт-площадку. В администрации Заринска, по словам Николая, ответили, что за этот сквер голосовал весь город. Однако, жители двух домов возле сквера утверждают, что не голосовали за строительство «Спортивного».

Когда в соседней школе выпускники сдавали ЕГЭ, на площадку вышли охранники и на время экзаменов запретили детям кататься с горок, чтобы не мешать шумом школьникам. А для жильцов окрестных домов никто такую услугу не оказывает, возмущаются Николай и его соседи.

«Хорошо рассуждать о радости для детей, живя далеко от сквера „Спортивного“. Я приглашаю каждого, кто считает, что грохот нам не мешает, на своей „шкуре“ испытать это и пожить пару дней у нас! От грохота страдают все: сердечники, гипертоники, да и просто возрастные люди. А молодые? Те, кто работает сменами? Им надо днем отдыхать, если в ночь идти. В нашем же доме, ни о каком отдыхе речи идти не может», — сетуют жильцы.

Стучат мячами с раннего утра до ночи

А в Бийске на территории школы № 3 есть баскетбольная площадка. Жильцам соседнего дома надоело, что там с 4 утра начинают тренироваться молодые люди. Об этом они пожаловались в паблик «Бийск 22».

Эти парни играют на площадке до 7-8 утра. А потом приходит «вечерняя смена» и мячик стучит по площадке, по кольцу и щиту до полуночи.

«Наступил летний период и у всех открыты окна. От данного шума просыпаются и не могут дальше уснуть маленькие дети, пожилые люди, инвалиды, люди имеющие проблемы со сном. Данные действия нарушают режим тишины, установленный в Алтайском крае», — пишут бийчане.

Они обращались за поддержкой к директору школы и в городской отдел по образованию, чтобы те упорядочили занятия на стадионе. Но там им посоветовали жаловаться в полицию. Жильцы же считают, что ответственность за происходящее на школьной территории несет администрация учебного заведения.

Напомним, что еще в одном алтайском городе — Рубцовске — недовольные шумом с детской площадки жильцы пятиэтажки вызвали рабочих, чтобы те спилили карусели и качели и сдали их в пункт приема металлолома.