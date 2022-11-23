Такой день. Приватизация вертолетов и правоохранители, парализовавшие работу алтайского издания

Управление имущественных отношений Алтайского края объявило о приватизации двух вертолётов. С 16 ноября по 12 декабря желающие могут подать заявки на участие в аукционе по продаже Robinson R44 — Raven II (2009 года выпуска) и Clipper II (2008 года).

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Общество Власти Алтайского края продают свои вертолёты за 33 млн рублей

Морозы до -30 градусов ожидаются в Алтайском крае в ночь на 24 ноября. Холоднее всего будет в северо-западных районах. На остальной территории будет чуть теплее: от -20 до -25. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Акименко.

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Вопрос дня Жителей Алтайского края ждёт самая холодная ночь ноября

Почти 800 новобранцев из Алтайского края отправились в воинские подразделения по всей России в рамках осеннего призыва. Они будут служить в воинских частях Адлера, Уссурийска, Москвы, Хабаровска, Вязьмы, Алейска и других.

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Общество Почти 800 новобранцев из Алтайского края отправились в воинские подразделения в рамках осеннего призыва

Журналисты газеты «Каменские известия» рассказали, что работа издания практически парализована из-за действий правоохранительных органов. 23 ноября в редакцию пришли сотрудники с целью изъять бухгалтерские документы, но бухгалтера на месте не оказалось, а главреда уволили 20 ноября, так что открыть дверь в бухгалтерию никто не мог. Тогда правоохранители начали её ломать.