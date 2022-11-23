Такой день. Приватизация вертолетов и правоохранители, парализовавшие работу алтайского издания

О главных событиях Алтайского края за 23 ноября

23 ноября 2022, 23:59

Управление имущественных отношений Алтайского края объявило о приватизации двух вертолётов. С 16 ноября по 12 декабря желающие могут подать заявки на участие в аукционе по продаже Robinson R44 — Raven II (2009 года выпуска) и Clipper II (2008 года).

Власти Алтайского края продают свои вертолёты за 33 млн рублей

Власти Алтайского края продают свои вертолёты за 33 млн рублей

Морозы до -30 градусов ожидаются в Алтайском крае в ночь на 24 ноября. Холоднее всего будет в северо-западных районах. На остальной территории будет чуть теплее: от -20 до -25. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Акименко.

Жителей Алтайского края ждёт самая холодная ночь ноября

Жителей Алтайского края ждёт самая холодная ночь ноября

Почти 800 новобранцев из Алтайского края отправились в воинские подразделения по всей России в рамках осеннего призыва. Они будут служить в воинских частях Адлера, Уссурийска, Москвы, Хабаровска, Вязьмы, Алейска и других.

Почти 800 новобранцев из Алтайского края отправились в воинские подразделения в рамках осеннего призыва

Почти 800 новобранцев из Алтайского края отправились в воинские подразделения в рамках осеннего призыва

Журналисты газеты «Каменские известия» рассказали, что работа издания практически парализована из-за действий правоохранительных органов. 23 ноября в редакцию пришли сотрудники с целью изъять бухгалтерские документы, но бухгалтера на месте не оказалось, а главреда уволили 20 ноября, так что открыть дверь в бухгалтерию никто не мог. Тогда правоохранители начали её ломать.

Газета «Каменские известия» приостановила свою работу из-за обысков

Газета «Каменские известия» приостановила свою работу из-за обысков

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