В Барнауле дорожники приступили к очистке ливневых канализаций

Всего на контроле у дорожников находятся 1390 ливнеприёмных колодцев, которые очистили от снега и льда в марте

2 апреля 2022, 12:52

В Барнауле дорожники начали чистить ливневые канализации. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Снег ворошат с помощью грейдеров, фронтальных погрузчиков и тракторов с ковшом, что ускоряет его таяние. С помощью фронтальных погрузчиков зачищаются водоотводные лотки, это позволяет талой воде быстрее попасть в ливнеприёмники.

Всего на контроле у дорожников находятся 1390 ливнеприёмных колодцев. Все их очистили от снега и льда в марте.

Также в этом году предусмотрена установка шести новых ливневых канализаций. Их строительство будет выполнено при постройке улиц:

  • 280-летия Барнаула (от ул. Солнечной Поляны до ул. 65 лет Победы);

  • Христенко (от Павловского тракта до ул. Сергея Семёнова);

  • малого Павловского тракта (от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского);

  • Энергетиков (от ул. Власихинской до ул. Взлётной);

  • 65 лет Победы (от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семёнова);

  • Сиреневой (от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского).

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