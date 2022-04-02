В Барнауле дорожники приступили к очистке ливневых канализаций
Всего на контроле у дорожников находятся 1390 ливнеприёмных колодцев, которые очистили от снега и льда в марте
В Барнауле дорожники начали чистить ливневые канализации. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Снег ворошат с помощью грейдеров, фронтальных погрузчиков и тракторов с ковшом, что ускоряет его таяние. С помощью фронтальных погрузчиков зачищаются водоотводные лотки, это позволяет талой воде быстрее попасть в ливнеприёмники.
Всего на контроле у дорожников находятся 1390 ливнеприёмных колодцев. Все их очистили от снега и льда в марте.
Также в этом году предусмотрена установка шести новых ливневых канализаций. Их строительство будет выполнено при постройке улиц:
280-летия Барнаула (от ул. Солнечной Поляны до ул. 65 лет Победы);
Христенко (от Павловского тракта до ул. Сергея Семёнова);
малого Павловского тракта (от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского);
Энергетиков (от ул. Власихинской до ул. Взлётной);
65 лет Победы (от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семёнова);
Сиреневой (от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского).