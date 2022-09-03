В Барнауле лось пробежал мимо свадебного лимузина
Дикое животное появилось в жилом районе и быстро скрылось в неизвестном направлении
3 сентября 2022, 17:05, Илья Звягинцев
В Барнауле заметили небольшого лося. Животное выбежало на улицы Казённой Заимки.
Дикий зверь попал на запись камеры видеонаблюдения. Лось прибежал из леса, промчался мимо припаркованного свадебного лимузина, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Людей на улице в этот момент не было, но дворовая собака прогнала животное лаем.
В сообществе «Инцидент Барнаул» горожан предупредили о том, что с лосями на улице лучше не встречаться. Реакция дикого животного на человека может быть непредсказуемой.
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