В Барнауле лось пробежал мимо свадебного лимузина

В Барнауле заметили небольшого лося. Животное выбежало на улицы Казённой Заимки.

Дикий зверь попал на запись камеры видеонаблюдения. Лось прибежал из леса, промчался мимо припаркованного свадебного лимузина, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Людей на улице в этот момент не было, но дворовая собака прогнала животное лаем.

В сообществе «Инцидент Барнаул» горожан предупредили о том, что с лосями на улице лучше не встречаться. Реакция дикого животного на человека может быть непредсказуемой.