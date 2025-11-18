Перспективно, но сложно. Эксперты оценили предстоящую реновацию барнаульского Потока

В конце ноября на торгах определят компанию-победителя, которая займется развитием микрорайона

18 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Барнаульский Поток, который мы потеряем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В конце ноября в Барнауле определят компанию, которая в течение 15 лет будет застраивать Поток. На площади более 30 га снесут несколько десятков аварийных домов, возведут (или реконструируют) инженерные сети, построят не только ЖК, но и детский сад, пристройку к существующей школе, спортцентр. А еще – выполнят благоустройство. Эксперты стройотрасли отмечают: проект интересный, перспективный, но сложный для реализации. Не исключено, что работать в микрорайоне будут несколько девелоперов. Подробнее об условиях торгов и перспективах Потока – в материале amic.ru.

30+

Территория, подлежащая реновации, ограничена ул. Эмилии Алексеевой, пр. Ленина, ул. Горно-Алтайской, 1-й Западной, Чеглецова, 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко, 5-й Западной, Малахова. Общая площадь участка – 30,2 га.

В программу вошли 30 многоэтажек, расположенных на этой территории. Согласно договору КРТ, 24 дома девелопер-победитель должен снести до 31 декабря 2027 года, оставшиеся – до конца 2028-го. Все они признаны аварийными на основании распоряжения администрации.

Еще 16 многоквартирников не имеют статуса аварийных, однако экспертиза признала их опасными. Переговоры с собственниками жилья в этих домах девелопер должен проводить самостоятельно.

В договоре КРТ указано: если в аварийном доме, идущем под снос, есть квартиры соцнайма, застройщик должен приобрести и передать в собственность города аналогичные помещения. Они могут находиться в любых районах краевой столицы, кроме пригородных поселков.

«Жилая площадь такого помещения и количество комнат в таком жилом помещении не меньше жилой площади освобождаемого жилого помещения и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь такого жилого помещения превышает общую площадь освобождаемого жилого помещения», – указано в документации к торгам.

Границы реновации Потока / Фото: barnaul-adm.ru

Собственники квартир в аварийных домах, которые попадают в программу, могут рассчитывать либо на денежную компенсацию, либо на готовое жилье. Спорные ситуации (по размеру компенсации или качества предоставляемого жилья) будут решать в суде.

«Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, допускается принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда. Соответствующий иск предъявляется администрацией в течение срока действия решения об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для муниципальных нужд», – отмечено в договоре КРТ.

Не один "воин"

Один из первых шагов, который должен сделать застройщик-победитель, – разработать проект планировки Потока. Документ нужно подготовить в течение года после заключения с мэрией договора КРТ. План развития будет отражать комплект работ, которые должен выполнить девелопер. В том числе:

– построить многоквартирные дома (их точное количество как раз определит документ);

– возвести детский сад, который затем требуется передать в муниципальную собственность;

– сделать пристройку с теплым переходом в основное здание МБОУ "СОШ № 31";

– построить физкультурно-оздоровительный комплекс стандартного (типового) назначения (своими силами или с привлечением инвесторов);

– создать объекты инженерной инфраструктуры, которые "будут эксплуатироваться в целях обеспечения потребности вновь возведенных объектов капитального строительства, в том числе уличное освещение";

– выделить помещение для отделения почтовой связи площадью не менее 143 "квадратов";

– выделить помещения для семи участковых уполномоченных полиции: предусмотреть отдельное помещение для приема граждан и комнату отдыха сотрудников, которые будут отвечать требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.

«Помещение должно быть оборудовано электрификацией, системой обогрева, вентиляцией, водоснабжением (санузел, рукомойник) и канализацией, а также должно располагаться в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах – иметь отдельный вход и металлические решетки на оконных проемах», – отмечено в документации.

Кроме того, запроектировать благоустройство и озеленение территории с сохранением мероприятий, выполненных в рамках реализации инициативного проекта "Зеленая аллея" в районе дома по ул. Чихачева, 17 (в границах ул. Чихачева, Чеглецова, 40 лет Октября, Тимуровской, Чудненко).

Еще один пласт работы, который ложится на девелопера, – строительство или реконструкция инженерных сетей и ливневой канализации закрытого типа.

«Локация более-менее понятная, понятны технические условия, но нагрузка большая: нужно строить школу (Пристройку. – Прим. ред.), детский сад, спортивный центр. Кроме того, нужно увеличивать мощности сетей, за техподключение к которым будет плата», – прокомментировал amic.ru председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин.

В обязанности застройщика входит и благоустройство микрорайона: строительство и оборудование детских (игровых, спортивных) площадок, зон для отдыха граждан, покрытие поверхности (в том числе с использованием тротуарной плитки) проездов, дорожек, парковок, площадок, установка малых архитектурных форм, посадка деревьев и кустарников.

«Работы по благоустройству выполняются застройщиком одновременно с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с этапами строительства», – указано в документации.

Как отметил Александр Мишустин, интерес к площадке будет высоким: крупные девелоперы города намерены участвовать в торгах.

Кстати, в договоре КРТ указано, что застройщик-победитель может на правах субаренды отдать часть квартала другим застройщикам. Поэтому не исключено, что работать в микрорайоне одновременно будут несколько компаний. Аукцион запланирован на 28 ноября. Начальная цена лота – 36,4 млн рублей.