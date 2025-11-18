Перспективно, но сложно. Эксперты оценили предстоящую реновацию барнаульского Потока
В конце ноября на торгах определят компанию-победителя, которая займется развитием микрорайона
18 ноября 2025, 09:15, ИА Амител
В конце ноября в Барнауле определят компанию, которая в течение 15 лет будет застраивать Поток. На площади более 30 га снесут несколько десятков аварийных домов, возведут (или реконструируют) инженерные сети, построят не только ЖК, но и детский сад, пристройку к существующей школе, спортцентр. А еще – выполнят благоустройство. Эксперты стройотрасли отмечают: проект интересный, перспективный, но сложный для реализации. Не исключено, что работать в микрорайоне будут несколько девелоперов. Подробнее об условиях торгов и перспективах Потока – в материале amic.ru.
Территория, подлежащая реновации, ограничена ул. Эмилии Алексеевой, пр. Ленина, ул. Горно-Алтайской, 1-й Западной, Чеглецова, 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко, 5-й Западной, Малахова. Общая площадь участка – 30,2 га.
В программу вошли 30 многоэтажек, расположенных на этой территории. Согласно договору КРТ, 24 дома девелопер-победитель должен снести до 31 декабря 2027 года, оставшиеся – до конца 2028-го. Все они признаны аварийными на основании распоряжения администрации.
Еще 16 многоквартирников не имеют статуса аварийных, однако экспертиза признала их опасными. Переговоры с собственниками жилья в этих домах девелопер должен проводить самостоятельно.
В договоре КРТ указано: если в аварийном доме, идущем под снос, есть квартиры соцнайма, застройщик должен приобрести и передать в собственность города аналогичные помещения. Они могут находиться в любых районах краевой столицы, кроме пригородных поселков.
«Жилая площадь такого помещения и количество комнат в таком жилом помещении не меньше жилой площади освобождаемого жилого помещения и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь такого жилого помещения превышает общую площадь освобождаемого жилого помещения», – указано в документации к торгам.
Границы реновации Потока / Фото: barnaul-adm.ru
Собственники квартир в аварийных домах, которые попадают в программу, могут рассчитывать либо на денежную компенсацию, либо на готовое жилье. Спорные ситуации (по размеру компенсации или качества предоставляемого жилья) будут решать в суде.
«Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, допускается принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда. Соответствующий иск предъявляется администрацией в течение срока действия решения об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для муниципальных нужд», – отмечено в договоре КРТ.
Не один "воин"
Один из первых шагов, который должен сделать застройщик-победитель, – разработать проект планировки Потока. Документ нужно подготовить в течение года после заключения с мэрией договора КРТ. План развития будет отражать комплект работ, которые должен выполнить девелопер. В том числе:
– построить многоквартирные дома (их точное количество как раз определит документ);
– возвести детский сад, который затем требуется передать в муниципальную собственность;
– сделать пристройку с теплым переходом в основное здание МБОУ "СОШ № 31";
– построить физкультурно-оздоровительный комплекс стандартного (типового) назначения (своими силами или с привлечением инвесторов);
– создать объекты инженерной инфраструктуры, которые "будут эксплуатироваться в целях обеспечения потребности вновь возведенных объектов капитального строительства, в том числе уличное освещение";
– выделить помещение для отделения почтовой связи площадью не менее 143 "квадратов";
– выделить помещения для семи участковых уполномоченных полиции: предусмотреть отдельное помещение для приема граждан и комнату отдыха сотрудников, которые будут отвечать требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.
«Помещение должно быть оборудовано электрификацией, системой обогрева, вентиляцией, водоснабжением (санузел, рукомойник) и канализацией, а также должно располагаться в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах – иметь отдельный вход и металлические решетки на оконных проемах», – отмечено в документации.
Кроме того, запроектировать благоустройство и озеленение территории с сохранением мероприятий, выполненных в рамках реализации инициативного проекта "Зеленая аллея" в районе дома по ул. Чихачева, 17 (в границах ул. Чихачева, Чеглецова, 40 лет Октября, Тимуровской, Чудненко).
Еще один пласт работы, который ложится на девелопера, – строительство или реконструкция инженерных сетей и ливневой канализации закрытого типа.
«Локация более-менее понятная, понятны технические условия, но нагрузка большая: нужно строить школу (Пристройку. – Прим. ред.), детский сад, спортивный центр. Кроме того, нужно увеличивать мощности сетей, за техподключение к которым будет плата», – прокомментировал amic.ru председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин.
В обязанности застройщика входит и благоустройство микрорайона: строительство и оборудование детских (игровых, спортивных) площадок, зон для отдыха граждан, покрытие поверхности (в том числе с использованием тротуарной плитки) проездов, дорожек, парковок, площадок, установка малых архитектурных форм, посадка деревьев и кустарников.
«Работы по благоустройству выполняются застройщиком одновременно с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с этапами строительства», – указано в документации.
Как отметил Александр Мишустин, интерес к площадке будет высоким: крупные девелоперы города намерены участвовать в торгах.
Кстати, в договоре КРТ указано, что застройщик-победитель может на правах субаренды отдать часть квартала другим застройщикам. Поэтому не исключено, что работать в микрорайоне одновременно будут несколько компаний. Аукцион запланирован на 28 ноября. Начальная цена лота – 36,4 млн рублей.
Указанные территории это не Поток, это поселок Западный. Поток это 40 лет Октября, Тимуровская, Глушкова, где в 60-х годах прошлого столетия впервые в городе был применен поточный метод домостроения с общими для улицы подкрановыми путями. Учите историю, в том числе Барнаула.
11:08:48 18-11-2025
Гость (10:41:40 18-11-2025) Указанные территории это не Поток, это поселок Западный. Пот... Вы безусловно правы, но признайтесь, что новость не об этом. И Западный и Поток меняются и это хорошо.
12:19:43 18-11-2025
Мимопроходящий (11:08:48 18-11-2025) Вы безусловно правы, но признайтесь, что новость не об этом.... А как они меняются, это плохо. Очередное многоэтажное гетто без единой концепции, с дорогами 60 х годов
13:35:44 18-11-2025
Мимопроходящий (11:08:48 18-11-2025) Вы безусловно правы, но признайтесь, что новость не об этом.... Нуу, спорно.
С тех пор, как прекратили дымить заводы, это стала довольно тихая негусто заселенная территория со светлыми хоть и ветхими дворами. А сейчас натыкают 20этажек окна в окна и будет ужас ужасный
11:46:59 18-11-2025
Каким образом и кто будет главный застройщик не ясно и нет плана - макета зданийй - короче у нас как всегда только бла бла а толком ноль.
12:50:30 18-11-2025
Ну все хана тихому спокойному району теперь будет как в Индустриальном - выехал со двора и сразу встал в пробку, а вечером круги нарезать вокруг дома в поисках парковки. Главное не вздумайте дороги расширять, а то поломаете сложившуюся годами схему застройки города Б.
08:24:55 19-11-2025
В том что касается благоустройства то тут все будет в классической манере Петра Васильевича - снесут все нормальные деревья и воткнут прутики - в отчетах напишут - поток озеленен.
12:57:05 19-11-2025
какие прекрасные эти двухэтажки! жаль, что в плачевном состоянии. их бы отреставрировать и очередь будет на квартиру в этом маленьком уютном европейском уголке