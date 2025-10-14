Игра для профессионалов. На каких условиях застройщики Барнаула займутся реновацией Потока

Им предстоит создать полноценный микрорайон со всем набором инфраструктуры

14 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Дом на Потоке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стало известно, на каких условиях застройщики займутся реновацией барнаульского микрорайона Поток. В администрации города представили проект договора комплексного развития территории. Победителю аукциона предстоит создать полноценный микрорайон на площади 30 га со всей социальной инфраструктурой. Как стало известно радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, стартовая цена лота составляет 36 миллионов рублей.

Эксперт рынка – депутат АКЗС Ксения Белоусова назвала этот проект вполне проработанным. При этом она отметила, что в нем есть сложности.

«Сложности и риски связаны в большей степени с самой процедурой комплексного развития застроенной территории и процедурой сноса многоквартирных домов и расселения граждан. Что касается привлекательности для застройщиков и уровня интереса, тут могу точно сказать, что это, безусловно, проект для профессионального и опытного круга игроков», – рассказала Белоусова.

О своем желании участвовать в аукционе уже заявили крупные застройщики Барнаула. В их числе – компания "Алгоритм". Со слов ее руководителя Андрея Суртаева, при участии в таком проекте есть определенные риски. Так, при расселении аварийных домов иногда возникают юридические проблемы. В основном они связаны с документами некоторых жильцов.

Кроме того, текущая экономика проекта пока "околонулевая". Цены на квартиры в этом районе ниже, чем в среднем по городу. Но застройщик смотрит на годы вперед:

«Мы участвовать будем, потому что мы смотрим на 15 лет вперед. Надеемся, экономика в стране все равно заработает, и через 15 лет будет востребовано жилье», – добавил Суртаев.