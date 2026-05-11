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Патриарх Кирилл наградил главу МВД Колокольцева орденом Александра Невского II степени

Патриарх пожелал министру успехов в "служении на пользу России"

11 мая 2026, 21:36, ИА Амител

Глава МВД России Владимир Колокольцев / Фото: kremlin.ru
Глава МВД России Владимир Колокольцев / Фото: kremlin.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра внутренних дел Владимира Колокольцева орденом благоверного великого князя Александра Невского (II степени), сообщается на сайте Московской патриархии.

Министра удостоили награды в день его 65-летия. В своем поздравлении патриарх выразил надежду на то, что "сложившееся соработничество" с главой МВД будет и далее способствовать "утверждению в жизни людей непреходящих нравственных ценностей".

Глава РПЦ также отметил вклад Колокольцева в обеспечение правопорядка в стране. Он пожелал министру "крепости душевных и телесных сил", а также успехов в "служении на пользу России".

МВД награды РПЦ
       

Комментарии 3

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Гость

22:00:11 11-05-2026

За что?

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Гость

07:17:14 12-05-2026

С каких пор служители культа стали награждать кого-то боевыми Советскими орденами?

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Гость

09:09:37 12-05-2026

В новости ошибка, пропущено слово благоверного: Орден благоверного великого князя Александра Невского II степени (РПЦ)
Это общецерковная награда Русской Православной Церкви

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