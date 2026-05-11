Патриарх Кирилл наградил главу МВД Колокольцева орденом Александра Невского II степени

Патриарх пожелал министру успехов в "служении на пользу России"

11 мая 2026, 21:36, ИА Амител

Глава МВД России Владимир Колокольцев / Фото: kremlin.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра внутренних дел Владимира Колокольцева орденом благоверного великого князя Александра Невского (II степени), сообщается на сайте Московской патриархии.

Министра удостоили награды в день его 65-летия. В своем поздравлении патриарх выразил надежду на то, что "сложившееся соработничество" с главой МВД будет и далее способствовать "утверждению в жизни людей непреходящих нравственных ценностей".

Глава РПЦ также отметил вклад Колокольцева в обеспечение правопорядка в стране. Он пожелал министру "крепости душевных и телесных сил", а также успехов в "служении на пользу России".