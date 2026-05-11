Патриарх Кирилл наградил главу МВД Колокольцева орденом Александра Невского II степени
Патриарх пожелал министру успехов в "служении на пользу России"
11 мая 2026, 21:36, ИА Амител
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра внутренних дел Владимира Колокольцева орденом благоверного великого князя Александра Невского (II степени), сообщается на сайте Московской патриархии.
Министра удостоили награды в день его 65-летия. В своем поздравлении патриарх выразил надежду на то, что "сложившееся соработничество" с главой МВД будет и далее способствовать "утверждению в жизни людей непреходящих нравственных ценностей".
Глава РПЦ также отметил вклад Колокольцева в обеспечение правопорядка в стране. Он пожелал министру "крепости душевных и телесных сил", а также успехов в "служении на пользу России".
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