Подмосковные врачи вернули зрение 100-летнему ветерану войны
Операция прошла успешно, пациентку уже выписали домой
13 ноября 2025, 09:00, ИА Амител
В Московской области врачи Раменской больницы вернули зрение 100-летней пациентке, являющейся ветераном Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Минздрав Подмосковья в своем телеграм-канале.
Как оказалось, ветеран не видела левым глазом более 20 лет. Пенсионерка уже даже не надеялась, что когда-нибудь сможет полноценно использовать оба глаза. Однако врачи сделали другой вывод – во время обследования они обнаружили у пациентки перезрелую катаракту и направили женщину на операцию.
«Офтальмологи провели малотравматичную операцию современным методом факоэмульсификации: вместо поврежденного хрусталика пациентке установили мягкий искусственный имплант», – рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Операция принесла свои плоды – врачам удалось вернуть максимально возможные в данном случае 30% зрения. Пожилая женщина после хирургического вмешательства также быстро восстановилась – уже на следующий день ее выписали домой, но какое-то время она еще будет находиться на амбулаторном лечении.
10:24:10 13-11-2025
Здорово!
Удачи и долгих лет.
Медикам + в карму. Желательно и + на ЗП карточку
12:51:48 13-11-2025
Это простейшая рутинная операция. В Барнауле такие делаются в нескольких клиникак (как в частных так и в государственных) по 100+ штук в день. В среднем если платно 30 тысяч рублей стоит сделать один глаз. Если бесплатно даже в платных клиниках делают за счет государства, но ждать нужно очереди 2-3 месяца.
15:34:50 13-11-2025
Гость (12:51:48 13-11-2025) Это простейшая рутинная операция. В Барнауле такие делаются ... Не знаю где 30, в Евростиле от 56 т.р. самый простой хрусталик, делали месяц назад.
23:04:36 15-11-2025
Гость (15:34:50 13-11-2025) Не знаю где 30, в Евростиле от 56 т.р. самый простой хрустал... Идите в Виз и и будет Вам счастье (не реклама)