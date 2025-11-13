Подмосковные врачи вернули зрение 100-летнему ветерану войны

Операция прошла успешно, пациентку уже выписали домой

13 ноября 2025, 09:00, ИА Амител

Пациентка и врач / t.me/minzdravmosreg

В Московской области врачи Раменской больницы вернули зрение 100-летней пациентке, являющейся ветераном Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Минздрав Подмосковья в своем телеграм-канале.

Как оказалось, ветеран не видела левым глазом более 20 лет. Пенсионерка уже даже не надеялась, что когда-нибудь сможет полноценно использовать оба глаза. Однако врачи сделали другой вывод – во время обследования они обнаружили у пациентки перезрелую катаракту и направили женщину на операцию.

«Офтальмологи провели малотравматичную операцию современным методом факоэмульсификации: вместо поврежденного хрусталика пациентке установили мягкий искусственный имплант», – рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Операция принесла свои плоды – врачам удалось вернуть максимально возможные в данном случае 30% зрения. Пожилая женщина после хирургического вмешательства также быстро восстановилась – уже на следующий день ее выписали домой, но какое-то время она еще будет находиться на амбулаторном лечении.

