Врач назвала "мушки" в глазах возможным симптомом рака

В группе риска находятся люди с голубыми или серыми глазами

11 ноября 2025, 23:23, ИА Амител

Врач осматривает женщину / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Офтальмолог Ангелина Казанцева предупредила, что появление "мушек" и пятен перед глазами может свидетельствовать о развитии увеальной меланомы – редкой формы рака глаза. Специалист отметила, что этот вид опухоли особенно опасен бессимптомным течением на ранних стадиях, пишет transsibinfo.com.

Группы риска и статистика

Заболевание одинаково часто встречается у мужчин и женщин, преимущественно в возрасте 40–47 лет. В группе риска находятся люди со светлой кожей, голубыми или серыми глазами, множественными родинками, а также те, кто часто посещает солярий или получает травмы глаз.

Ключевые признаки, требующие срочной консультации офтальмолога:

внезапное ухудшение зрения;

появление "плавающих мушек" или пятен в поле зрения;

вспышки света, искры (фотопсия);

изменение формы зрачка;

появление темных участков на радужке;

резкое сужение поля зрения.

Современные методы лечения

Как пояснила Казанцева, ранее основным методом лечения было полное удаление глазного яблока. Сейчас применяют брахитерапию – органосохраняющую технологию с использованием радиоактивных пластин, которая позволяет сохранить глаз и остаточное зрение.

Прогнозы и риски

Пятилетняя выживаемость при ранней диагностике достигает 84%, но на поздних стадиях снижается до 18%. Особую опасность представляют метастазы, которые у 50% пациентов появляются даже после успешного лечения, чаще всего в печени. При этом стандартные методы лечения кожной меланомы против увеальной формы часто неэффективны.

Эксперт подчеркивает: при любых изменениях зрения необходимо пройти обследование, включая ОКТ в ангиорежиме, которое позволяет выявить опухоль на ранних стадиях.

