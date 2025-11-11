Врач назвала "мушки" в глазах возможным симптомом рака
В группе риска находятся люди с голубыми или серыми глазами
11 ноября 2025, 23:23, ИА Амител
Офтальмолог Ангелина Казанцева предупредила, что появление "мушек" и пятен перед глазами может свидетельствовать о развитии увеальной меланомы – редкой формы рака глаза. Специалист отметила, что этот вид опухоли особенно опасен бессимптомным течением на ранних стадиях, пишет transsibinfo.com.
Группы риска и статистика
Заболевание одинаково часто встречается у мужчин и женщин, преимущественно в возрасте 40–47 лет. В группе риска находятся люди со светлой кожей, голубыми или серыми глазами, множественными родинками, а также те, кто часто посещает солярий или получает травмы глаз.
Ключевые признаки, требующие срочной консультации офтальмолога:
-
внезапное ухудшение зрения;
-
появление "плавающих мушек" или пятен в поле зрения;
-
вспышки света, искры (фотопсия);
-
изменение формы зрачка;
-
появление темных участков на радужке;
-
резкое сужение поля зрения.
Современные методы лечения
Как пояснила Казанцева, ранее основным методом лечения было полное удаление глазного яблока. Сейчас применяют брахитерапию – органосохраняющую технологию с использованием радиоактивных пластин, которая позволяет сохранить глаз и остаточное зрение.
Прогнозы и риски
Пятилетняя выживаемость при ранней диагностике достигает 84%, но на поздних стадиях снижается до 18%. Особую опасность представляют метастазы, которые у 50% пациентов появляются даже после успешного лечения, чаще всего в печени. При этом стандартные методы лечения кожной меланомы против увеальной формы часто неэффективны.
Эксперт подчеркивает: при любых изменениях зрения необходимо пройти обследование, включая ОКТ в ангиорежиме, которое позволяет выявить опухоль на ранних стадиях.
