Владимир Путин рассказал, как после похода к окулисту решил не носить очки
Президент РФ заявил, что, несмотря на выявленное врачами ухудшение зрения, он читает без всяких проблем
15 июня 2025, 16:32, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как отказался от очков после похода к окулисту. Об этом сообщает РИА Новости.
12 июня российский лидер вручал в Кремле государственные премии, после чего пообщался с одним из лауреатов – офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. Он поговорил с врачом о своем зрении.
Со слов Путина, у него "все время была "единица". Однако когда около шести лет назад он пришел на медицинское обследование, его оповестили об ухудшении зрения.
"Лет пять или шесть назад пришел проверяться, и мне говорят: "это 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие. И дали мне очки", – сказал президент РФ.
Однако, со слов российского главы, ситуацию они не улучшили. Когда Владимир Путин надел их, у него закружилась голова. Сейчас он уверен, что если не снимет очки, то будет ходить в них до конца жизни.
Столяренко сказал президенту, что это "не совсем так". Однако российский лидер заявил следующее:
"Я не знаю, так или нет, но действует. Свободно читаю без всяких проблем", – ответил Путин.
16:38:00 15-06-2025
Так же было. Возлец ЦУМа бывшего недалеко вывеска "проверьте зрение беплатно". Зашёл, проверили. Единичку насчитали. Предложили купить очки, которые мне пока что никаким боком не сдались. Это было лет 5 назад. Зачем они мне были нужны, и зачем такие советы от врачебных специалистов мне давать? Ну понятно, что продать ненужные очки мне надо было. Но грани разумного должны быть.
21:18:48 15-06-2025
Эти лотки то открываются, то закрываются. Это то же самое, что и постельное белье из Беларуси и шубы из Кисловодска. Развод!
10:20:59 16-06-2025
А что значит "И дали мне очки", – сказал президент РФ?
Мне что-то никто ничего не даёт просто так. Рецепт выписывают и идите покупайте за деньги, говорят. А зарплата у меня поменьше намного.
21:29:08 16-06-2025
Лучшие медики континента к его услугам. А тут, какие-то очки.