Президент РФ заявил, что, несмотря на выявленное врачами ухудшение зрения, он читает без всяких проблем

15 июня 2025, 16:32, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как отказался от очков после похода к окулисту. Об этом сообщает РИА Новости.

12 июня российский лидер вручал в Кремле государственные премии, после чего пообщался с одним из лауреатов – офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. Он поговорил с врачом о своем зрении.

Со слов Путина, у него "все время была "единица". Однако когда около шести лет назад он пришел на медицинское обследование, его оповестили об ухудшении зрения.

"Лет пять или шесть назад пришел проверяться, и мне говорят: "это 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие. И дали мне очки", – сказал президент РФ.

Однако, со слов российского главы, ситуацию они не улучшили. Когда Владимир Путин надел их, у него закружилась голова. Сейчас он уверен, что если не снимет очки, то будет ходить в них до конца жизни.

Столяренко сказал президенту, что это "не совсем так". Однако российский лидер заявил следующее: