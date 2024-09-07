Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 7 сентября

Горожане смогут купить мясо, овощи, фрукты и другие продукты

07 сентября 2024, 08:45, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле стартует сезон осенних ярмарок. Закупиться едой по ценам ниже магазинных можно будет уже в эту субботу, 7 сентября.

В мэрии сообщили, что горожанам на ярмарках предложат мясо, колбасы, рыбные деликатесы, масла, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также овощи, фрукты, саженцы и многое другое.

Работать ярмарочные площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах города по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр. Ленина,71;

Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;

Ленинский – площадь Народная;

Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Предыдущая, десятая по счету ярмарка проходила в Барнауле 18 мая. Всего в 2024 году в городе планируют провести ярмарки 19 раз.