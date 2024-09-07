Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 7 сентября
Горожане смогут купить мясо, овощи, фрукты и другие продукты
07 сентября 2024, 08:45, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
В Барнауле стартует сезон осенних ярмарок. Закупиться едой по ценам ниже магазинных можно будет уже в эту субботу, 7 сентября.
В мэрии сообщили, что горожанам на ярмарках предложат мясо, колбасы, рыбные деликатесы, масла, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также овощи, фрукты, саженцы и многое другое.
Работать ярмарочные площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах города по следующим адресам:
- Железнодорожный район – пр. Ленина,71;
- Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;
- Ленинский – площадь Народная;
- Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Предыдущая, десятая по счету ярмарка проходила в Барнауле 18 мая. Всего в 2024 году в городе планируют провести ярмарки 19 раз.
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