Такой день. Отмена обязательной вакцинации от COVID-19 и новый руководитель департамента в алтайском правительстве

В Алтайском крае утратили силу документы об обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.

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Здоровье В Алтайском крае отменили постановления об обязательной вакцинации от ковида

Квартиры в Барнауле и Бийске заняли восьмую и десятую строчки соответственно в рейтинге самого большого жилья, которое сейчас пытаются продать.

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Недвижимость Квартиры в Барнауле и Бийске попали в десятку самых огромных в Сибири

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на оперативном совещании в правительстве региона представил нового руководителя департамента по вопросам внутренней политики Николая Губерта. Он приступил к работе с 7 ноября.

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Политика Томенко представил алтайскому правительству нового руководителя департамента внутренней политики

7 ноября на площади Советов в Барнауле Алтайский крайком КПРФ проводит массовую памятную акцию, посвящённую 105-й годовщине Октябрьской революции. На мероприятие, согласованное мэрией, собралось около 150 человек. Кстати, коммунисты получили разрешение выйти на главную городскую площадь впервые за несколько лет.