Такой день. Отмена обязательной вакцинации от COVID-19 и новый руководитель департамента в алтайском правительстве
О главных событиях Алтайского края за 7 ноября
В Алтайском крае утратили силу документы об обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.
Квартиры в Барнауле и Бийске заняли восьмую и десятую строчки соответственно в рейтинге самого большого жилья, которое сейчас пытаются продать.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на оперативном совещании в правительстве региона представил нового руководителя департамента по вопросам внутренней политики Николая Губерта. Он приступил к работе с 7 ноября.
7 ноября на площади Советов в Барнауле Алтайский крайком КПРФ проводит массовую памятную акцию, посвящённую 105-й годовщине Октябрьской революции. На мероприятие, согласованное мэрией, собралось около 150 человек. Кстати, коммунисты получили разрешение выйти на главную городскую площадь впервые за несколько лет.