В Крыму двоих детей унесло в море на надувном матрасе

В Крыму днём 12 июня четырёхлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло в море на надувном матрасе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент случился на территории Штормовского сельского поселения Саксонского района. Оперативные службы ведут поиски.

Следователи считают, что трагедия произошла «в результате недосмотра родителей». В связи с этим уголовное дело возбудили по статье по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Уточняется при этом, что каких-либо знаков о запрете или ограничении купания на пляже не было. По этому вопросу также будет дана правовая оценка, уточнили агентству в СК.

12 июня в Алтайском крае парень и девушка спасли ребёнка из воды, куда завёл его пьяный отец. Родитель при этом утонул.