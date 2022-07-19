В Рубцовске эвакуировали банк и горсуд из-за сообщений о минировании
Здание оцепили сотрудники Росгвардии
19 июля 2022, 11:52
В Рубцовске во вторник утром, 19 июля, правоохранители эвакуировали сотрудников банка и городского суда на проспекте Ленина, сообщает «Блогерша Рубцовск».
«Здание оцеплено, работает Росгвардия, на месте служебная собака. Ведется проверка уже ставшего традиционным сообщения о бомбе», — отметила жительница города.
Напомним, сегодня утром в Барнауле несколько судов эвакуировали из-за сообщений о минировании.
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