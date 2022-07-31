«Как из шоколада». В алтайской школе поставили памятник студенту с совой

В Рубцовске в гимназии № 11 установили памятник студенту с совой, сообщает «Блогерша Рубцовск».

«В Рубцовске одного памятника студенту показалось мало. В гимназии № 11 решили соорудить ещё один, свой собственный», — говорится в сообщении.

Фото: «Блогерша Рубцовск»

В комментариях пользователи положительно отреагировали на новую скульптуру: «Как из шоколада», «Какая красота», «Ничего такой получился», — написали рубцовчане.

Отметим, что в сентябре 2021 года в рубцовском аграрно-промышленном техникуме также устанавливали памятник студенту, передавали «Вести Алтай».

Ранее сообщалось, что в Барнауле уже установили вторую часть памятника строителям. Накануне рабочие спилили клёны в будущем сквере, где вскоре высадят другие деревья.