Самозанятые в Алтайском крае смогут уйти на оплачиваемый больничный

Чтобы заработать право на оплату временной нетрудоспособности, самозанятому нужно выбрать размер страховой суммы

27 января 2026, 18:00, ИА Амител

Парень в больничной палате / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С начала 2026 года в Алтайском крае запустили эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход. Об этом напомнили в Отделении Социального фонда России по Алтайскому краю.

Теперь они могут официально оформить оплачиваемый больничный, если начнут перечислять взносы в Социальный фонд России. Этой возможностью уже воспользовались свыше 70 жителей региона, они подали заявления через приложение "Мой налог".

Для получения права на оплату временной нетрудоспособности самозанятому необходимо выбрать размер страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей в год.

«В зависимости от выбора размер ежемесячного взноса составит 1344 рубля при страховой сумме 35 тысяч рублей или 1920 рублей при страховой сумме 50 тысяч рублей. Также допускается единовременная уплата годовой суммы – 16 128 или 23 040 рублей соответственно. При этом выплаты по больничному листу станут доступны лишь спустя шесть месяцев регулярных платежей», – говорится в сообщении ведомства.

Управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова отметила, что самозанятые оперативно отреагировали на новую возможность защитить свое будущее. Через полгода регулярных взносов они смогут получать полноценный больничный, размер оплаты которого будет зависеть от выбранной страховой суммы.

В ведомстве подчеркнули, что эксперимент распространяется исключительно на больничные по болезни – декретные выплаты (по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 года) в программу не включены.

Подать заявление на участие в страховании можно не только через приложение "Мой налог", но также через портал "Госуслуги" или лично в клиентских службах фонда.