Самозанятые смогут оформлять больничные с 1 января 2026 года

В России запускается трехлетний эксперимент для самозанятых

25 декабря 2025, 11:22, ИА Амител

Врач отдает справку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России самозанятые уже с 1 января смогут оформлять больничные листы в рамках эксперимента, который продлится три года, пишет РИА Новости.

«В России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года пройдет эксперимент по добровольному участию самозанятых в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. В рамках эксперимента они смогут оформлять больничные листы», – сказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Участие в эксперименте будет добровольным. До 30 сентября 2027 года включительно можно будет подать заявление в территориальный орган страховщика и самостоятельно выбрать страховую сумму – 35 или 50 тыс. рублей. От этой суммы будет зависеть размер ежемесячного взноса.

По словам парламентария, право на пособие по временной нетрудоспособности возникает после полугода регулярной уплаты взносов. Изменить решение можно будет один раз за год.

Дрожжина добавила, что социальные гарантии расширяются, потому что в них есть потребность. Почти у половины самозанятых сейчас нет другого места работы и, соответственно, отсутствует страховка на случай болезни. Благодаря эксперименту они смогут самостоятельно защитить себя на период временной нетрудоспособности.

По результатам эксперимента правительство подготовит доклад, оценивающий эффективность новой меры.

Ранее самозанятым уже рассказывали, как оформить оплачиваемый больничный, и какие ежемесячные взносы придется платить.