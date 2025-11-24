"Шоу дрессированных муравьев". Жительницу Барнаула возмутили платные развлечения в школе
При этом, подчеркнула она, качество услуг хромает и цены выше среднего
24 ноября 2025, 15:27, ИА Амител
Жительница Барнаула рассказала о платных развлечениях в школе, где учится ее ребенок, которые проводятся на регулярной основе, пишет "Барнаул 22".
«Показательные уроки робототехники, освоение искусства бармена, выступления дрессированных муравьев, фото на магнит и так далее. Шоу проходят в учебное время, а дети участвуют из принципа "Вася идет, и я иду" или добровольно-принудительно», – рассказала женщина.
При этом, подчеркнула мать школьника, качество таких развлечений хромает, а цены выше среднего.
Ранее другая жительница Барнаула возмутилась провокационной рекламой около школы, а именно надписью "В рот – и точка!"
15:46:58 24-11-2025
Много свободного времени у родительского комитета
Как говорит Черниговская Татьяна Владимировна доктор биологических и филологических наук - когда мозг воспринимает информацию - он ее не обрабатывает, поэтому "хитрый и ленивый" мозг просит больше и больше информации, не обрабатывая ее... наши дети перестали "скучать" им постоянно нужно развлечение
17:25:30 24-11-2025
Гость (15:46:58 24-11-2025) Много свободного времени у родительского комитетаКак гов...
Да какая Черниговская современным мамашкам авторитет? Они даже не знают, кто она такая
19:45:36 24-11-2025
Гость (15:46:58 24-11-2025) Много свободного времени у родительского комитетаКак гов... ваша Черниговская натуральная инфоцыганка
15:57:29 24-11-2025
как сказал один видеооператор:
"Всегда найдётся недовольная мамаша которая в чатах будет ...."
16:04:59 24-11-2025
Уважаемая, то,что не интересно вам, не значит, что не интересно другим. Ещё и публично какой смысл было про это говорить?
16:16:23 24-11-2025
Зависит от уклада, который сложился в школе. До восьмого класса училась в школе, в которую постоянно приходили продавцы календариков, фокусники, гипнотизёры, бродячий театр, книгоноши с книгами в спортивных сумках, мороженщики с жидким мороженым, игрушечники с плюшевыми медведями, куклами и конструкторами. Но всё это было добровольно. На выступления можно было не ходить, товары можно было не покупать. После восьмого — в школе, куда никто с коммерческими целями не приходил. И эта школа была царскосельским лицеем по сравнению с предыдущей!
01:28:19 25-11-2025
Гостья (16:16:23 24-11-2025) Зависит от уклада, который сложился в школе. До восьмого кла... какой то адский дурдом вы описали...как же мне повезло родиться в богатой семье и учиться в нормальной школе без этого шлака
17:28:27 24-11-2025
А как посещение школы посторонними людьми согласуется с антитеррором? Родителей то в школу не пускаю.
21:00:52 24-11-2025
Гость (17:28:27 24-11-2025) А как посещение школы посторонними людьми согласуется с анти... И даже дворнику, временно устроенному в школу, требуется санкнижка и справка об отсутствии судимости, хотя с детишками он совсем не контактирует.
С непонятных же приходящих "бизнесменов"- торгашей, фотографов, клоунов и т.д. и т.п. это не требуют.
09:03:53 25-11-2025
Гость (17:28:27 24-11-2025) А как посещение школы посторонними людьми согласуется с анти... В детских садах та же история. Вероятно руководство школы в доле.
19:44:25 24-11-2025
Яжмамаш интресуют не расходы на детей, а выплаты и льготы! Надо не пропаганду рождаемости вести, а мораторий на роды лет на 25! Чтоб дебилов меньше плодилось.
06:48:48 25-11-2025
кислородный коктейль за 50 рублей - не так уж и дорого. Не хотите - не берите. У нас в школе на спектакли возят - почему возмущаться надо? Или опять всё бесплатно должны?
11:31:37 25-11-2025
школьникам в городе легче добраться до культурных мероприятий - сходить в кинотеатр, библиотеку, на выставку и проч. А вот сельским детям много сложнее, развлечений нет. В советское время школа организовывала мероприятия, было весело, интересно. Сейчас учителя почти этим не занимаются, некогда - бюрократия придавила. Вот массовики - затейники и гоняют по школам, детей развлекают, да и деньги срубают. дорогие мероприятия. Насколько мне известно, участие детей - дело добровольное. Да, безопасностью детей пренебрегают.