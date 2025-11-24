"Шоу дрессированных муравьев". Жительницу Барнаула возмутили платные развлечения в школе

При этом, подчеркнула она, качество услуг хромает и цены выше среднего

24 ноября 2025, 15:27, ИА Амител

Дрессированные муравьи / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Жительница Барнаула рассказала о платных развлечениях в школе, где учится ее ребенок, которые проводятся на регулярной основе, пишет "Барнаул 22".

«Показательные уроки робототехники, освоение искусства бармена, выступления дрессированных муравьев, фото на магнит и так далее. Шоу проходят в учебное время, а дети участвуют из принципа "Вася идет, и я иду" или добровольно-принудительно», – рассказала женщина.

Платные развлечения в школе / Фото: "Барнаул 22"

При этом, подчеркнула мать школьника, качество таких развлечений хромает, а цены выше среднего.

Ранее другая жительница Барнаула возмутилась провокационной рекламой около школы, а именно надписью "В рот – и точка!"