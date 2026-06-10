НОВОСТИОбщество

Штормовое предупреждение из-за аномальной жары продлили в Алтайском крае

При этом местами ожидаются кратковременные дожди и грозы

10 июня 2026, 10:17, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru
Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Штормовое предупреждение, действующее в Алтайском крае с 5 июня, продлили еще на несколько дней. По данным синоптиков, аномально жаркая погода сохранится в регионе как минимум до 17 июня.

Как сообщили в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшую неделю температура воздуха будет стабильно превышать отметку +30°C. При этом местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим синоптики продлили штормовое предупреждение из-за четвертого и пятого классов горимости.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: избегать длительного пребывания на солнце, употреблять достаточное количество воды и по возможности ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня.

Также специалисты напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку сухая и жаркая погода значительно повышает риск возникновения природных пожаров.

Алтайский край Погода лето
       

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:57:26 10-06-2026

тут выводы надо добавить - уровень воды может сильно в Оби подняться и осенью может трясти начать сильно. Подобная жара не просто так пришла

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

11:23:13 10-06-2026

Гость (10:57:26 10-06-2026) тут выводы надо добавить - уровень воды может сильно в Оби п... А может и не подняться. Судя по аллриверс.инфо второй пик прошел.

А может и не тряхануть. Одному богу известно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей😎

11:04:48 10-06-2026

Жара это хорошо, вот только комаров и мошек не хватает для полного счастья!!! 😊

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров