Штормовое предупреждение из-за аномальной жары продлили в Алтайском крае
При этом местами ожидаются кратковременные дожди и грозы
10 июня 2026, 10:17, ИА Амител
Штормовое предупреждение, действующее в Алтайском крае с 5 июня, продлили еще на несколько дней. По данным синоптиков, аномально жаркая погода сохранится в регионе как минимум до 17 июня.
Как сообщили в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшую неделю температура воздуха будет стабильно превышать отметку +30°C. При этом местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Кроме того, в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим синоптики продлили штормовое предупреждение из-за четвертого и пятого классов горимости.
Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: избегать длительного пребывания на солнце, употреблять достаточное количество воды и по возможности ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня.
Также специалисты напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку сухая и жаркая погода значительно повышает риск возникновения природных пожаров.
10:57:26 10-06-2026
тут выводы надо добавить - уровень воды может сильно в Оби подняться и осенью может трясти начать сильно. Подобная жара не просто так пришла
11:23:13 10-06-2026
Гость (10:57:26 10-06-2026) тут выводы надо добавить - уровень воды может сильно в Оби п... А может и не подняться. Судя по аллриверс.инфо второй пик прошел.
А может и не тряхануть. Одному богу известно.
11:04:48 10-06-2026
Жара это хорошо, вот только комаров и мошек не хватает для полного счастья!!! 😊