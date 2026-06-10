Штормовое предупреждение из-за аномальной жары продлили в Алтайском крае

При этом местами ожидаются кратковременные дожди и грозы

10 июня 2026, 10:17, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Штормовое предупреждение, действующее в Алтайском крае с 5 июня, продлили еще на несколько дней. По данным синоптиков, аномально жаркая погода сохранится в регионе как минимум до 17 июня.

Как сообщили в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшую неделю температура воздуха будет стабильно превышать отметку +30°C. При этом местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим синоптики продлили штормовое предупреждение из-за четвертого и пятого классов горимости.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: избегать длительного пребывания на солнце, употреблять достаточное количество воды и по возможности ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня.

Также специалисты напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку сухая и жаркая погода значительно повышает риск возникновения природных пожаров.