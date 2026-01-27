Соцпартнерство в действии. В Барнауле обновили трехстороннее соглашение о зарплатах

Необходимость внесения изменений обусловлена текущей ситуацией на рынке труда

27 января 2026, 14:15, ИА Амител

В Барнауле пересмотрели условия оплаты труда / Фото: barnaul.org

В Барнауле обновили городское трехстороннее соглашение между администрацией, работодателями и профсоюзами. Документ дополнили новыми условиями по росту заработной платы, индексации, социальным гарантиям и поддержке работников, включая меры для призванных на военную службу и их семей, сообщили в администрации Барнаула.

Документ подписали глава города Вячеслав Франк, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов, председатель Барнаульского филиала объединения работодателей Алтайского края "Союз промышленников", генеральный директор АО "Холдинговая компания "Барнаульский станкостроительный завод" Игорь Куппа, а также председатель регионального агропромышленного объединения работодателей Алтайского края Сергей Бубенщиков.

Как отметили участники заседания, необходимость внесения изменений в соглашение обусловлена текущей ситуацией на рынке труда и изменениями технологических процессов на предприятиях города.

«Сегодня подписываем дополнительное соглашение. Оно внесет изменения в условия оплаты труда, индексации зарплат, гарантии и льготы работникам, занятость молодежи и социальную защиту. Предусмотрены меры поддержки работников, призванных на военную службу, и их семей. Это позволит обеспечить нашим героям социально-трудовые гарантии и укрепить действующие меры поддержки. Улучшение условий труда – приоритет работодателей. Социальное партнерство помогает находить решения. Наша цель – социальная стабильность и повышение качества жизни. Уверен, что сотрудничество приведет к эффективным результатам», – отметил Вячеслав Франк.

Ключевым направлением обновленного соглашения стало повышение уровня оплаты труда. Темпы роста заработной платы ежегодно корректируются на федеральном и региональном уровнях с учетом экономической ситуации. Согласно договоренностям, в 2026 году в организациях реального сектора экономики, где средняя зарплата составляет менее 45 тысяч рублей, рост должен быть не ниже 120%. В компаниях с уровнем оплаты труда от 45 до 55 тысяч рублей зарплаты планируется увеличить как минимум на 115%. Для организаций, где средний заработок превышает 55 тысяч, но не достигает 70 тысяч рублей, установлен минимальный порог роста на уровне 110%.

Иван Панов подчеркнул, что трехстороннее соглашение носит живой, гибкий характер и постоянно адаптируется к изменениям, происходящим в экономике и социальной сфере. Он поблагодарил городскую администрацию и представителей работодателей за конструктивное сотрудничество и выразил уверенность, что все обязательства, зафиксированные в документе, будут выполнены совместными усилиями.

Игорь Куппа, в свою очередь, отметил, что соглашение задает четкие рамки ответственности для всех сторон и служит важным инструментом для укрепления взаимодействия в работе городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.