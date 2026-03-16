Ремиссия после 12 курсов химии. Двухлетняя Альбина из Сибири смогла победить рак

Мама малышки, встревоженная нестандартным течением болезни, попросила провести дополнительные обследования. И не зря

16 марта 2026, 20:32, ИА Амител

Альбина победила онкозаболевание / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

В Новосибирской области девочка Альбина победила тяжелую болезнь, пишет "Комсомольская правда". После перенесенного в два года ковида у ребенка начали отекать глаза, а в марте 2022‑го врачи обнаружили злокачественную опухоль — нефробластому левой почки размером около 6 × 4 см.

Мама девочки, Виктория, встревоженная нестандартным течением болезни, когда температура тела "скакала" от 36 до 38,5 градуса по Цельсию без насморка и кашля, настояла на дополнительных обследованиях — УЗИ выявило опухоль, а повторные анализы подтвердили худшие опасения.

После госпитализации в детскую больницу скорой помощи и уточняющей диагностики семью перевели в отделение детской онкологии и гематологии, где Альбине назначили четыре блока химиотерапии перед операцией.

В мае 2022‑го с помощью благотворительного фонда "Защити Жизнь" мама с дочкой вылетели в Москву в НМИЦ имени Дмитрия Рогачева. Операцию провел хирург Николай Меркулов — вмешательство прошло успешно, но гистология показала высокозлокачественную опухоль.

Девочке назначили 12 курсов высокодозной химиотерапии и 14 сеансов лучевой терапии под наркозом. Каждый сеанс сопровождался температурой и сильной болью, которую снимали обезболивающими.

Поддержка семьи, врачей и благотворителей помогла пройти этот путь: дедушка снял жилье рядом с больницей, коллеги мамы собрали средства, фонд "Самое светлое, самое родное" помог с препаратами.

Ровно через год, 14 марта 2023‑го, Альбину выписали с диагнозом "ремиссия". Сегодня, спустя три года, последствий болезни нет — девочка ходит на танцы и готовится к школе, регулярно проходит обследования и соблюдает диету.

Виктория поблагодарила врачей, родных и всех, кто помог, и призывает других родителей не сдаваться:

«Верьте в своего ребенка, в себя, в силы врачей! Верьте в победу и никогда не сдавайтесь».

Ранее сообщалось, что у десятилетнего спортсмена из Новосибирска внезапно обнаружили рак мозга. Родители и тренер сначала подумали, что мальчик просто переутомился.