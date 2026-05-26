"Сообщение было ложным". В Барнауле обследовали Дом союзов после информации о минировании

Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение от неизвестных

26 мая 2026, 17:03, ИА Амител

Дом союзов после сообщения о "минировании" / Фото: читатель amic.ru

Информация о минировании Дома союзов, расположенного на проспекте Ленина, была ложной. Об этом сообщил читатель amic.ru.

«Все обследовали. Все нормально. Сообщение было ложным», — рассказал наш читатель.

Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение от неизвестных, из здания вывели сотрудников различных организаций. По данным 2ГИС, в Доме союзов находятся 44 компании.

Напомним, пик "минирований" в Барнауле пришелся на 2023 год. Различные учреждения в общем получили 157 сообщений (на треть больше, чем в 2022-м).