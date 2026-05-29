"Современник", "Прайм", "Спектр" и "Сокол". "Алгоритм" досрочно сдал четыре ЖК в Барнауле

Общая площадь нового жилья превышает 100 тыс. кв. м

29 мая 2026, 13:35, ИА Амител erid: 2W5zFFvKRN1

ЖК "Прайм" в Барнауле / Фото: ГК "Алгоритм"

В Барнауле стало на четыре новых комфортных дома больше — ГК "Алгоритм" получила разрешения на ввод в эксплуатацию новых ЖК общей площадью более 100 тыс. кв. метров. Часть объектов сдали на шесть месяцев раньше заявленного срока. Для Барнаула такой объем досрочного ввода — нечастая история. Сотни новоселов скоро заедут в новые дома, а покупатели, которые еще выбирают квартиру, могут рассмотреть варианты в уже готовом жилье и сразу начать ремонт. Стоимость квадратного метра остается на уровне эконом-класса, хотя по характеристикам проекты ближе к комфорту.

Более двух тысяч квартир

В 2026 году в Барнауле завершили строительство четырех многоквартирных комплексов: "Современник", "Прайм", "Спектр" и "Сокол". В общей сложности город получил 100,6 тыс. кв. метров нового жилья и 2204 квартиры.

Новые объекты компании:

ЖК "Современник" на ул. Чернышевского, 189, в центре Барнаула — 28,8 тыс. кв. м и 650 квартир;

ЖК "Прайм" на Павловском тракте, 196а, в квартале "Нью Терра" — 37,8 тыс. кв. м и 817 квартир;

ЖК "Спектр" на ул. Анатолия Мельникова, 1, в квартале "Нью Терра" — 22,9 тыс. кв. м и 512 квартир;

ЖК "Сокол" на ул. Сухэ-Батора, 39, в Индустриальном районе — 11,1 тыс. кв. м и 225 квартир.

Для рынка недвижимости Барнаула такой объем ввода стал заметным событием. Он показывает, что группа компаний "Алгоритм" умеет вести крупные проекты на всех этапах — от подбора земельных участков и разработки концепции до проектирования, строительства и передачи квартир.

Все четыре жилых комплекса ввели в эксплуатацию в срок, который был указан в договорах участия в долевом строительстве. Или даже с опережением графика на три-шесть месяцев.

"Алгоритм" строит не просто дома, а продуманную жилую среду. В проектах компании появляются полноценные комплексы со своей идеей, архитектурой, планировками квартир и оформлением входных групп. У каждого ЖК — свой характер: дворы для прогулок и спорта, парковочные зоны, коммерческие помещения и пространства для повседневной жизни. В таких проектах можно подобрать квартиру под разные привычки, планы и семейные сценарии.

ЖК "Прайм" в Барнауле / Фото: ГК "Алгоритм"

Комфорт по доступной цене

Во всех сданных жилых комплексах "Алгоритма" стоимость квадратного метра держится на уровне эконом-класса, хотя по наполнению проекты ближе к формату комфорт. В них предусмотрели выразительную архитектуру, фасадную подсветку, благоустроенные дворы с зеленью, спортивными и детскими площадками, пешеходными маршрутами и безопасными территориями без машин. Отдельное внимание компания уделяет оформлению мест общего пользования.

В компании отмечают, что развитие "Нью Терры" началось с первых домов и ЖК "Колумб", который задал новый сценарий освоения этой локации. Позже его продолжили в ЖК "Прайм" и "Спектр". Сейчас масштаб территории усиливают вторая очередь "Спектра", ЖК "Флагман" и квартал "Широта". Постепенно здесь появляется не просто ряд жилых комплексов, а новая городская среда — с социальной инфраструктурой, дорогами, транспортными решениями и пространствами для повседневной жизни. Территория продолжит расти и открывать новые возможности для Барнаула.

В квартале "Нью Терра" застройщик использовал преимущество низкой плотности. Здесь между домами сохраняют простор, квартиры получают хорошее естественное освещение без эффекта "окна в окна", а вопрос с парковками решают за счет подземных паркингов и вместительных открытых площадок рядом с домами.

ЖК "Современник" в Барнауле / Фото: ГК "Алгоритм"

Жилые комплексы в других районах Барнаула тоже имеют свои особенности. В "Современнике" создан закрытый спокойный двор в центре города — рядом с театрами, музеями, крупными торговыми центрами и вузами. В "Соколе" жители получают инфраструктуру молодого, но уже обжитого Индустриального района: рядом школы, детские сады, фитнес-клубы и большой парк в пяти минутах ходьбы от дома.

Покупатели также обращают внимание на качество квартир, которые передают "под ремонт". Ровные стены, пол и потолки высотой от 2,7 метра позволяют сократить расходы на подготовку к чистовой отделке.

В "Алгоритме" подчеркивают, что придерживаются комплексного подхода к развитию территорий. Компания строит не только жилье, но и среду для комфортной жизни — с зелеными зонами, парковками, кафе, магазинами и сервисами в шаговой доступности.

ЖК "Сокол" в Барнауле / Фото: ГК "Алгоритм"

Пора получать ключи

Сейчас у "Алгоритма" остается один из самых ожидаемых этапов — передача ключей новоселам. Работу организуют и в выходные дни, чтобы собственники могли быстрее начать ремонт и переехать в новые квартиры. Для этого нужно скоординировать действия многих специалистов и целых команд.

Компания разработала собственный порядок приемки квартир. Он включает обязательные осмотры, фиксацию замечаний и быстрое устранение выявленных недочетов. В ГК "Алгоритм" отмечают, что такой подход помогает проводить передачу ключей спокойно, последовательно и без лишней бюрократии для покупателей.

Дальше — новые проекты и крупные жилые комплексы с таким же внимательным подходом к проектированию, строительству и благоустройству. Квартиры в них можно рассматривать как покупку на перспективу. А тем, кто хочет переехать в новый дом уже сейчас, доступны варианты в уже введенных объектах.

«Мы намерены и впредь придерживаться выбранной тактики: прилагать все усилия к тому, чтобы покупатели наших квартир получали их как можно раньше, в идеале — раньше сроков, указанных в договорах. Для этого у нас есть все необходимое: опыт, команда, партнеры, поставщики, готовые проекты и площадки», — отмечают в "Алгоритме".

ЖК "Спектр" в Барнауле / Фото: ГК "Алгоритм"

Подробнее о планировках и условиях покупки можно узнать на сайте alg22.ru, по телефону +7 (3852) 72-00-82 и в офисах отдела продаж в Барнауле:

пр. Социалистический, 54;

ул. Балтийская, 103 (офис №4);

Павловский тракт, 196, к. 1 (мобильный офис).

ЖК "Флагман". Застройщик ООО СЗ "Алгоритм-Строй". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК "Спектр" (2 очередь). Застройщик ООО СЗ "Алгоритм-Инвест". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО "СЗ "Алгоритм-Инвест"; ИНН 2225212819

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