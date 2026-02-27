От "тихого центра" до "Нью Терры". Какие готовые новостройки можно купить в Барнауле

ГК "Алгоритм" готовит к заселению четыре жилых комплекса в разных районах города

27 февраля 2026, 15:40, ИА Амител erid: 2W5zFH2rXqs

ЖК "Современник" / Фото: Виталий Барабаш

В первом полугодии 2026 года один из ведущих девелоперов Алтайского края ГК "Алгоритм" планирует выдать ключи в четырех жилых комплексах в разных частях Барнаула. Новоселами станут владельцы почти 2,5 тыс. квартир. Рассказываем, где еще доступны варианты напрямую от застройщика, какие планировки можно выбрать и почему решение о покупке не стоит откладывать.

ЖК "Современник"

ЖК "Современник" на Чернышевского, 189 — продуманный комплекс из четырех домов, образующих общий закрытый двор. Благодаря своей этажности и стилистике, он моментально стал заметной доминантой в престижном и спокойном районе Барнаула. Проект уже успел стать новой архитектурной визитной карточкой так называемого "тихого центра" краевой столицы.

Ключевой фактор популярности новостройки — ее расположение. Покупателей привлекает близость к основным городским точкам притяжения: от образовательных учреждений и администраций до ТЦ, ресторанов, фитнес-залов, парков и культурных объектов.

С учетом локации, выразительной архитектуры и продуманных планировок высокий спрос на квартиры к моменту сдачи выглядит ожидаемо. Тем не менее подобрать свободный вариант в комплексе пока можно.

ЖК "Современник" / Фото: ГК "Алгоритм"

Рынок новостроек разнообразен, но "Современник" предлагает действительно широкую линейку форматов. В продаже можно найти варианты от 32,9 до 91 кв. м — есть из чего выбрать, отталкиваясь от планов на жизнь.

Молодые пары и те, кто только начинает самостоятельную жизнь, чаще всего присматриваются к одно- и двухкомнатным квартирам. Кстати, "двушки" здесь — идеальный вариант и для супругов постарше, которые ценят тишину закрытого двора, продуманную геометрию комнат и наличие подземного паркинга с кладовыми.

Семьи с детьми закономерно присматриваются к более просторным лотам: расположение комплекса рядом с сильными школами и вузами делает такой выбор наиболее практичным.

Квартиры — не единственный актив в проекте. Застройщик предлагает и отдельные кладовые помещения (от 5,3 кв. м). Это удобное решение для хранения негабаритных вещей, а также способ пассивного заработка в будущем.

«Наши клиенты приобретают сразу несколько кладовых, чтобы, например, в последующем сдавать их в аренду», — отмечает начальник отдела продаж ГК "Алгоритм" Марина Бугрова.

ЖК "Прайм"

Для тех, кто мечтает о жизни в динамично развивающемся районе с продуманной инфраструктурой, ГК "Алгоритм" реализует проект "Нью Терра". Концепция комплекса строится вокруг домов средней этажности, которые не создают эффекта "муравейника". Такой подход позволяет сохранить комфортную плотность населения и удобную городскую среду.

В 2026 году в этом районе планируют заселение ЖК "Прайм" на Павловском тракте, 196а. Комплекс расположен рядом с одной из главных магистралей города. Покупатели могут выбрать квартиру в одном из трех домов — панельном или двух кирпичных. Это расширяет выбор планировок, позволяя подобрать вариант под разные запросы.

ЖК "Прайм" / Фото: ГК "Алгоритм"

«Большинство квартир в этом ЖК, доступных к покупке, — это семейные форматы. То есть большие квартиры, где будут счастливы и дети, и взрослые. Их площадь — от 65 до 100 кв. м. Наши новоселы наверняка оценят продуманные планировки, интерьеры мест общего пользования, дворы без машин, удобные паркинги и другие опции, которые делают жизнь комфортной, безопасной и просто интересной», — продолжает Марина Бугрова.

В квартале "Нью Терра" также готовят к сдаче первую очередь ЖК "Спектр". Квартиры от застройщика в этом доме уже раскупили.

ЖК "Спектр" / Фото: ГК "Алгоритм"

При этом девелопер начал строительство второй очереди по адресу улица Мельникова, 3. Сейчас на площадке формируют панельный каркас здания. Тем, кто планирует переезд именно в этот район, уже сейчас доступен выбор планировочных решений в новом доме.

ЖК "Сокол"

Индустриальный район Барнаула — один из самых популярных "спальников" города. В шаговой доступности — парки и скверы, зоопарк, школы и детские сады, поликлиники и крупные торговые центры. Район ценят за развитую инфраструктуру и спокойную атмосферу.

В этой локации готовят к вводу в эксплуатацию ЖК "Сокол" (ул. Сухэ-Батора, 39). Рядом расположены школа и два детских сада — дорога до них занимает около пяти минут пешком. До парка и зоопарка, например, можно дойти примерно за десять минут.

ЖК "Сокол" / Фото: ГК "Алгоритм"

ЖК "Сокол" — это 11-этажный жилой дом с подземным паркингом. В продаже остались три квартиры площадью по 88,8 кв. м. В планировках предусмотрены два санузла, просторные спальни, большие гостиные и две лоджии. Во дворе разместят детские площадки с безопасным покрытием и игровыми зонами для детей разного возраста.

Выгоднее — из "первых рук"

Покупка квартиры напрямую у девелопера открывает доступ к льготной семейной ипотеке. Родители, у которых есть дети до семи лет, могут оформить кредит по сниженной ставке.

Программа помогает закрепить комфортный ежемесячный платеж и подобрать жилье с учетом будущего расширения семьи.

Стоит учитывать, что по поручению президента РФ разрабатывают инициативу по изменению ипотечной ставки с учетом количества детей в семье.

Такое решение приняли по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Подготовить проект планируют до 1 июня 2026 года. Это значит, что параметры программы в дальнейшем могут измениться.

«Если в вашей семье один ребенок и вы планировали покупку — сейчас подходящий момент, чтобы воспользоваться действующей ставкой и зафиксировать выгодные условия», — заключает Марина Бугрова. Начальник отдела продаж ГК "Алгоритм" Марина Бугрова / Фото: Виталий Барабаш / СИ "Толк"

Строительная компания "Алгоритм"

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 72-00-82

Адреса в Барнауле: пр. Социалистический, 54

ул. Балтийская, 103 (оф. 4)

Павловский тракт, 196 к. 1 (мобильный офис)

Сайт

ЖК "Прайм" — застройщик ООО "СЗ "Смарт". ЖК "Спектр" — застройщик ООО "СЗ "Домостроительная компания". ЖК "Сокол" — застройщик ООО "СЗ "Алгоритм-Дом". ЖК "Современник" — застройщик ООО "СЗ "Этюд". ЖК "Спектр" (вторая очередь) — застройщик ООО "СЗ "Алгоритм-Инвест"

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

Ипотеку предоставляют банки "Сбербанк" (ПАО), ВТБ (ПАО), "Банк ПСБ" (ПАО), "Альфа-Банк" (АО) и другие.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на официальных сайтах кредиторов.

ООО "СЗ ДСК"

Реклама