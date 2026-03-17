В Барнауле стартовали продажи квартир в строящемся кирпичном доме ЖК "Флагман"

Новый проект ГК "Алгоритм" возводят в квартале "Нью Терра", цены стартуют от 4,7 млн рублей

17 марта 2026, 09:40, ИА Амител

Группа компаний "Алгоритм" приступила к строительству нового жилого комплекса "Флагман". Девелопер спроектировал его как современное жилое пространство с выразительной архитектурой, продуманным благоустройством и инфраструктурой для комфортной жизни. В состав квартала войдут шесть зданий. Первая очередь — кирпичный девятиэтажный дом, где уже стартовала продажа квартир. Минимальная стоимость жилья — от 4,7 млн рублей.

Место для комфортной жизни

Жилой комплекс "Флагман" появится в границах улиц Просторной, А. Мельникова и М. Евдокимова, рядом с ТЦ "Лемана ПРО", ТРЦ "Арена" и ЖК "Колумб". Он войдет в состав квартала "Нью Терра", который ГК "Алгоритм" развивает на свободной территории площадью более 80 га в районе ул. Просторной и Павловского тракта. Здесь строят дома средней этажности, создают просторные дворы без машин, парковки, а также социальные и коммерческие объекты.

"Флагман" включит шесть домов. Это девятиэтажные здания с отдельными 16-этажными акцентами. Такой формат помогает сохранить больше пространства и света во дворах и квартирах. Дома разместят так, чтобы внутри комплекса появились большие и уютные дворы. Там предусмотрели площадки для игр и прогулок детей разных возрастов, зоны отдыха для взрослых и места для семейных встреч. Проект предусматривает навесы и эксплуатируемые газоны, где жители смогут проводить время в любое время года.

Для озеленения территории разработали отдельную концепцию. Во дворах высадят взрослые деревья и кустарники, разобьют цветники и создадут тенистые уголки для спокойного отдыха.

Парковка для машины, двор — для прогулок

Дворы ЖК "Флагман" сделают свободными от хаотичной парковки. Такое решение поможет сохранить пространство для прогулок и сделает территорию более безопасной. При этом интересы автомобилистов тоже учли. Машину можно поставить в подземном паркинге у второго и шестого корпусов или на гостевых парковках по внешнему периметру комплекса.

А внутренняя территория домов будет иметь удобную сеть пешеходных дорожек. По ним жители смогут гулять и быстро добираться до нужных мест комплекса. Здесь появятся кафе, аптека, магазины, студии и другие полезные сервисы — помещения для них предусмотрели еще на этапе проектирования.

Дворы в ЖК "Флагман" / Фото: ГК "Алгоритм"

В этой части квартала "Нью Терра" выделили участок под строительство трехэтажного детского сада на 330 посещений в смену. Проект уже разработали и передали на рассмотрение в администрацию Барнаула. Девелопер также продумал архитектуру здания: его сделают ярким и дружелюбным, чтобы он стал заметной и приятной частью района и встречал маленьких жителей, в том числе из ЖК "Флагман".

Проект детского сада рядом с ЖК "Флагман" / Фото: ГК "Алгоритм"

Эстетичные фасады и современная система безопасности

Дома ЖК "Флагман" оформят в едином архитектурном стиле. Для фасадов архитекторы выбрали сочетание материалов одной цветовой гаммы, но с разной фактурой — хризотилцементные панели, декоративную штукатурку и бетонную плитку. Облик зданий дополнят остекленные лоджии, а также аккуратные и функциональные корзины для кондиционеров. Благодаря этому жители смогут установить наружные блоки и при этом сохранить фасады домов аккуратными и эстетичными.

Отдельное внимание уделят безопасности. Входные группы оборудуют современными видеодомофонами, а на территории комплекса установят систему видеонаблюдения. Такие решения помогут жителям чувствовать себя спокойно и уверенно каждый день.

ГК "Алгоритм" входит в число крупнейших застройщиков региона и активно развивает портфель современными жилыми проектами. Компания реализует несколько крупных объектов и продолжает расширять масштаб строительства. По данным рейтинга Единого ресурса застройщиков на 1 марта 2026 года, девелопер занимает первое место в регионе по объему текущего строительства и количеству введенного жилья. На эту дату общий объем возводимого жилого фонда составляет 148 060 кв. метров.

Квартиры под любой запрос

ГК "Алгоритм" получила разрешение на строительство всех шести домов жилого комплекса "Флагман". Девелопер планирует создать своего рода "витрину новостроек" с разными строительными технологиями, планировками и форматами жилья. Три корпуса возведут из кирпича, еще три — по монолитно-панельной технологии.

Строительство уже началось. Первым объектом стал девятиэтажный корпус № 1 вдоль улицы М. Евдокимова. Несущие конструкции и межкомнатные перегородки здесь выполняют из силикатного полнотелого кирпича.

Планировочные решения рассчитаны на разные категории покупателей — от молодых пар до семей с детьми. Квартиры передадут с подготовкой под чистовую отделку: застройщик выполнит цементно-песчаную стяжку пола, штукатурку стен (кроме дверных проемов и откосов) и установит входные двери. Высота потолков составит от 2,7 до 3 м. Цены на жилье начинаются от 4 741 400 рублей.

Подробнее — на сайте, по телефону +7 (3852) 72-00-82 или в офисах отдела продаж.

Офисы одела продаж в Барнауле

Адреса: пр. Социалистический, 54

ул. Балтийская, 103 (офис № 4)

Павловский тракт, 196, к. 1 (мобильный офис)

Застройщик: ООО "СЗ "Алгоритм-Строй". Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

ООО "СЗ "Алгоритм-Строй"

Реклама