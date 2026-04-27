Комфортный город. Глава ГК "Алгоритм" рассказал, как застраивают Барнаул на новых землях

Кварталы, дороги и соцобъекты — как будет развиваться одна из крупнейших площадок города

27 апреля 2026, 14:22, ИА Амител erid: 2W5zFH24seH

Новые кварталы Барнаула / Фото: ГК "Алгоритм"

Индустриальный район Барнаула стоит на пороге масштабных перемен. Скоро здесь вырастет новый жилой массив, который продолжит активно расширяться левее магазинов "Арена" и "Лемана Про". Уже сейчас на землях ДОМ.РФ, расторгованных в 2025–2026 годах, планируют возвести до 2,4 млн кв. м жилья. Ключевой драйвер в этом процессе — группа компаний "Алгоритм". Ее руководитель Андрей Суртаев рассказал, с чего начинают масштабное строительство, как выглядит уже заселяемый квартал "Нью Терра" и когда там появятся школы, дороги и другая важная инфраструктура.

Прошли большой путь

Сегодня бизнес и власть думают, как подступиться к 400 га в районе аэропорта. Группа компаний "Алгоритм" уже имеет опыт работы с ДОМ.РФ — застройка 86 га квартала "Нью Терра". Андрей Суртаев сообщил, что компании пришлось пройти долгий путь, чтобы начать реализацию масштабного проекта.

«Квартал "Нью Терра" строится на землях ДОМ.РФ. ГК "Алгоритм" выиграла аукцион еще в 2019 году и прошла большой путь — от проектирования до ввода домов. Сейчас там сданы в эксплуатацию ЖК "Колумб", "Прайм", "Спектр". Мы заложили "Флагман", наши партнеры вводят еще один ЖК», — уточнил руководитель компании.

По его словам, в общей сложности уже построили около 120 тыс. кв. м жилья, а еще около 51 тыс. находятся в процессе строительства. Таким образом, квартал уже начинает превращаться в полноценный жилой район. Для этого девелоперу пришлось проделать огромный путь: от проектирования территории и согласования идей до выстраивания партнерских отношений с поставщиками коммунальных ресурсов.

Андрей Суртаев / Фото: Антон Губанов

Помимо самой застройки, компания активно занимается развитием инфраструктуры района. Так, в ГК "Алгоритм" разработали (и уже передали в администрацию Барнаула) проект по расширению улицы Просторной и Павловского тракта, а также Павловского тракта от улицы Трактовой до Власихинской. Это улучшит подъезд к новым жилым комплексам и разгрузит дорожную сеть города. В ближайшее время также приступят к реализации проекта по улучшению улицы Звездной, которая также будет работать на разгрузку одной из главных транспортных артерий города.

С ростом квартальной застройки встает важный вопрос по обеспечению района необходимыми школами и детскими садами.

ГК "Алгоритм" подготовила проект детского сада, который уже передала на государственную экспертизу, рассказал Андрей Суртаев. В ближайших планах — передача проекта школы. Компания планирует найти возможность для включения объектов в государственные программы финансирования. Для этого девелопер работает в тесном сотрудничестве с ДОМ.РФ и городской администрацией, ожидая успешной реализации проектов.

Проект школы и детсада в "Нью Терра" / Фото: ГК "Алгоритм"

Район с будущим

В 2025–2026 годах ДОМ.РФ разыграл землю для комплексного развития территории (КРТ), предоставив участки нескольким девелоперам. Группа компаний "Алгоритм" стала крупным владельцем земельных участков для жилых и коммерческих объектов, которые станут основой для будущих масштабных проектов. Компании предстоит освоить новую площадку после завершения работ в квартале "Нью Терра". Однако прежде чем начнется строительство, необходимо решить несколько важных вопросов, включая разработку магистральных сетей, дорог и финансирование социальных объектов.

«Это огромный объем работы, который за нас никто не сделает. В партнерстве с другими девелоперами мы сделали первые шаги. Например, с архитектурным сообществом, дорожным комитетом и комитетом по строительству предварительно согласована транспортная схема и нарезка улиц», — рассказал Андрей Суртаев.

Также девелоперы оплатили разработку проекта улично-дорожной сети, который включает несколько выездов в центр города, таких как Павловский тракт, улица Юрина, проспект Космонавтов и улица Антона Петрова. Последняя, кстати, будет шестиполосной с трамвайной линией посередине, а ее протяженность достигнет улицы Звездной.

Хотя о строительстве трамвайных путей говорить рано, на стадии проектирования уже предусмотрена возможность их закладки, что может значительно улучшить транспортную инфраструктуру в будущем.

Новые кварталы Барнаула / Фото: "Алгоритм"

Какой же будет новая часть города

Проект планировки новых кварталов, разработанный девелоперами, представляет собой современный спальный микрорайон с развитой инфраструктурой. В планах — создание фитнес-залов, больницы-поликлиники и дома детского творчества. Кроме того, предусмотрели и досуговые центры для молодежи, спортивный кластер.

Особенность в том, что дома расположили группами, формируя микрорайоны. Внутри будут располагаться дворы, а школы и детские сады разместятся в центре, чтобы дети могли добираться до учебных заведений, не пересекая крупные дороги. Также в планах — строительство паркингов и магазинов. Такой подход позволит создать современное, удобное и безопасное место для проживания.

Работа нацелена на долгосрочную перспективу — пять-десять лет. Строительство начнется ориентировочно через пять лет, а до этого времени нужно завершить проектирование инженерных сетей. Для рационального решения задачи девелоперы объединятся и будут работать совместно.

Однако вопрос финансирования строительства сетей пока остается открытым. В краевом Минстрое сделали предварительный расчет, который показал, что объем инвестиций для подключения к теплу, воде и электричеству может составить до 24 млрд рублей. Несмотря на колоссальную цифру, девелоперы уверены, что проект можно реализовать с использованием дешевых инфраструктурных кредитов.

Визуализации предложений по застройка 400 га в Барнауле / Фото: ГК "Алгоритм"

Не нужно возводить колоссальные дома-свечки

Освоение новых территорий дает девелоперам возможность с нуля формировать современную городскую среду и учитывать актуальные требования к качеству жизни. В отличие от участков с уже сложившейся застройкой, здесь можно заранее продумать планировку, не подстраиваясь под существующие ограничения.

«Мы можем работать со среднеэтажной застройкой и даже откликнуться на запрос рынка — построить, например, малоэтажный квартал», — отметил Андрей Суртаев.По его словам, в этой части города планируют формировать застройку с невысокой плотностью, что уже подтверждает опыт реализации квартала "Нью Терра".

Такой подход делает район комфортнее для жителей. Дома стоят свободнее, окна не выходят вплотную друг на друга, рядом хватает парковок, мест для прогулок, отдыха и занятий спортом. Кроме того, в проект можно заранее заложить широкие бульвары, велодорожки и большие детские площадки. В итоге на новых территориях можно создать не "каменный мешок", а спокойный и удобный район, где комфортно жить и растить детей.

Наряду с жилой застройкой группа компаний "Алгоритм" пока не приняла окончательное решение по использованию квартала, предназначенного под производственную, складскую и коммерческую инфраструктуру. Участок рассматривают как стратегический резерв для развития всей территории. В компании отмечают, что впереди стоит отдельная задача — определить места размещения крупных инженерных узлов, которые обеспечат работу будущего района.

Предложения по приятным ценам

Сегодня девелопер продолжает активное строительство жилья и удерживает лидерские позиции по объемам ввода. Недавно компания получила разрешения на ввод сразу четырех жилых комплексов и готовится к передаче ключей собственникам. На рынке остаются предложения в уже готовых домах — часть квартир доступна по привлекательным ценам, куда можно сразу заезжать и начинать ремонт. При этом наиболее востребованные однокомнатные варианты уже разобрали, однако сохраняется выбор более просторного жилья для семей.

Выдача ключей собственникам / Фото: ГК "Алгоритм"

Также продолжается строительство жилого комплекса "Флагман". В первом корпусе представлен большой выбор квартир под разные сценарии жизни.

«Этот комплекс мне особенно нравится своей камерностью: дома в нем выстроены по периметру территории, а внутри сформирована уютная территория для жизни», — рассказал руководитель ГК "Алгоритм".

По его словам, на рынке жилья сохраняется спрос, однако условия покупки постоянно меняются.

В ГК "Алгоритм" отмечают, что для покупателей по-прежнему доступны семейная и ИT-ипотека, а снижение ключевой ставки постепенно влияет и на коммерческие кредиты.

Компания также развивает партнерство с банками, чтобы предлагать клиентам более выгодные условия. Один из таких вариантов — программа с Альфа-Банком со ставкой 0,11% на первый год. Первоначальный взнос по ней начинается от 20,1%, а срок кредита составляет от 3 до 30 лет.

«Этот продукт — хороший вариант, если стоит задача продать старую квартиру, сделать ремонт в новой и въехать. На этот процесс года вполне достаточно. Этим предложением пользуются вкладчики: они могут оставить деньги на депозите, чтобы не терять проценты, но при этом им не нужно откладывать решение своего жилищного вопроса», — подытожил Андрей Суртаев.

