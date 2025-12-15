Спасатели предупредили жителей Алтайского края об опасности тонкого льда

Осенний лед до установления устойчивых морозов остается крайне непрочным

В Алтайском крае после первых морозов на реках начался ледостав, однако выходить на водоемы сейчас крайне опасно. Сформировавшийся лед представляет собой лишь тонкую корочку и не способен выдержать вес человека, предупреждают в ГУ МЧС России по региону. Спасатели советуют в этот период вовсе отказаться от выхода на лед, особенно это касается рыбаков и детей, которые находятся в группе повышенного риска.

По данным ведомства, осенний лед до установления устойчивых морозов остается крайне непрочным. Относительно безопасным считается лед толщиной не менее 10–15 сантиметров. Наибольшая опасность сохраняется на крупных водоемах с течением или при сильном ветре, где лед формируется неравномерно и долго не набирает прочность.

«При провале под лед человек сначала испытывает сильный шок из-за холодной воды, попадающей на лицо, шею и руки. Это может привести к дезориентации и неверным действиям. Важно помнить, что самый прочный лед находится там, откуда человек пришел, поэтому выбираться нужно именно в этом направлении», – пояснили спасатели.

Выбравшись на поверхность, нельзя вставать на ноги – следует отползти или откатиться как можно дальше от промоины. Также необходимо сохранять спокойствие, двигаться плавно и стараться не ломать кромку льда, поскольку намокшая одежда быстро утяжеляется и тянет человека вниз. Спасатели напоминают, что соблюдение этих правил может спасти жизнь.

