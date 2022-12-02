Пляж, электричка и фитнес. Как изменится гребной канал в Барнауле и что там построят

Территорию гребного канала в Барнауле, где проходил этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, планируют превратить в зону рекреации. Уже в 2023 году на канале хотят намыть берег для самого большого общественного пляжа в столице края. На эти цели выделят десятки миллионов рублей. Об этом в «Переговорке» на amic.ru рассказал председатель федерации Юрий Шамков.

Что сделают на гребном канале?

Юрий Шамков уверен, что алтайский гребной канал будет пользоваться популярностью у жителей Барнаула ещё много лет и может стать одним из любимых мест для отдыха. В следующем году там планируют запустить современный пляж. Для этого намоют берег, зальют воду. Рядом с каналом будет расширена парковка до 1000 автомобилей. Сейчас она вмещает только 400. Также запустят до канала электричку и, возможно, автобусы. На территории спортивного объекта уже этой осенью высадят деревья и кустарники. В будущем намерены возвести отель, кафе, бани с саунами, а также создать искусственный пруд для рыбалки.

«Там надо летом пляж, зимой каток, лыжи. Напрашивается спортивный кластер. У нас нехватка спортивной инфраструктуры в Барнауле и Новоалтайске. Не хватает бассейнов, причём не с точки зрения фитнеса, а именно спортивных, крытых ледовых дворцов, крытых площадок под волейбол, футбол. Для Барнаула гребной канал — это очень большая находка, которую надо использовать максимально — создавать рекреацию, возможность для массового отдыха, спорта и так далее», — пояснил Юрий Шамков.

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Какие соревнования пройдут?

Сейчас федерация гребли ведёт переговоры с федерациями других дружественных стран.

Обсуждается вопрос проведения в Барнауле в 2023 году Кубка чемпионов по гребле на байдарках и каноэ. Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. На турнире разыграли шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. В Барнаул прилетели 157 спортсменов из 55 стран мира.

Полную версию интервью Юрия Шамкова в «Переговорке» смотрите по ссылке.