Во сколько и где смотреть финал ЧМ-2022 по футболу 18 декабря

Финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре состоится вечером 18 декабря. В нём определится победитель турнира. В России завершающий мундиаль матч также покажут.

В финале друг с другом сыграют команды Франции и Аргентины. Игра состоится 18 декабря в 22:00 по барнаульскому времени. Посмотреть её можно будет на телеканале «Матч ТВ», только у него есть право транслировать игры ЧМ-2022 в России.

Встреча будет длиться около двух часов, также канал покажет церемонию награждения победителя. Ему торжественно вручат кубок мира по футболу.

Проигравший в финале займёт второе место, ему дадут серебряные медали.

Третье место в турнире заняла команда Хорватии, которая 17 декабря обыграла сборную Марокко в матче за бронзу со счетом 2-1.

О том, как закончились полуфиналы чемпионата мира, можно прочитать здесь.

Напомним, что чемпионат мира 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Турнир перенесли с лета на зиму из-за слишком жаркой погоды в Катаре. В финальной стадии мундиаля участвовали 32 сборные. Российскую сборную не допустили до ЧМ-2022 из-за спецоперации на Украине.

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