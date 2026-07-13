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В России предложили ввести налоговый вычет для доноров крови

Стандартный вычет для регулярных и почетных доноров может составить две тысячи рублей

13 июля 2026, 09:00, ИА Амител

Донор / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Донор / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества от партии "Справедливая Россия" Николай Новичков выступил с инициативой о предоставлении налоговых льгот для регулярных и почетных доноров крови, а также об увеличении компенсации для доноров костного мозга.

Как пишет ТАСС, депутат отметил, что для регулярных и почетных доноров крови в России следует установить налоговый вычет в размере двух тысяч рублей. В то же время он предложил увеличить налоговый вычет для доноров костного мозга с текущих 500 рублей до 5000 рублей.

«В настоящее время доноры костного мозга имеют право на налоговый вычет в размере 500 рублей, однако это позволяет уменьшить их налог на доходы физических лиц всего на 65 рублей в месяц, что составляет около 800 рублей в год. Такая поддержка недостаточна. В то же время для доноров крови отдельный налоговый вычет не предусмотрен», — подчеркнул он.

Сегодня доноры крови имеют право на два оплачиваемых дня отдыха: в день сдачи крови и дополнительный день. Также им предоставляется бесплатное питание или денежная компенсация в размере 5% от регионального прожиточного минимума.

Почетные доноры России могут воспользоваться правом на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, получать внеочередную медицинскую помощь в рамках государственных гарантий и ежегодную денежную выплату, размер которой в 2026 году составляет 19 497 рублей. В некоторых регионах для безвозмездных доноров действуют дополнительные меры поддержки, такие как региональные выплаты, бесплатный проезд на общественном транспорте, скидки на медикаменты и коммунальные услуги.

Врач за компьютером / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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Комментарии 3

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Гость

09:22:38 13-07-2026

Для доноров спермы ещё больше льгот вводите. Ибо кровь есть у каждого, а хорошая сперма у единиц.

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Гость

09:28:18 13-07-2026

А в Алтайском крае вообще для доноров ничего нет

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Гость

09:37:05 13-07-2026

Гость (09:28:18 13-07-2026) А в Алтайском крае вообще для доноров ничего нет... Такой отличной поддержки для доноров, как в Алтайском крае, нет нигде. Слава министру Попову!

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