Стандартный вычет для регулярных и почетных доноров может составить две тысячи рублей

13 июля 2026, 09:00, ИА Амител

Донор / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества от партии "Справедливая Россия" Николай Новичков выступил с инициативой о предоставлении налоговых льгот для регулярных и почетных доноров крови, а также об увеличении компенсации для доноров костного мозга.

Как пишет ТАСС, депутат отметил, что для регулярных и почетных доноров крови в России следует установить налоговый вычет в размере двух тысяч рублей. В то же время он предложил увеличить налоговый вычет для доноров костного мозга с текущих 500 рублей до 5000 рублей.

«В настоящее время доноры костного мозга имеют право на налоговый вычет в размере 500 рублей, однако это позволяет уменьшить их налог на доходы физических лиц всего на 65 рублей в месяц, что составляет около 800 рублей в год. Такая поддержка недостаточна. В то же время для доноров крови отдельный налоговый вычет не предусмотрен», — подчеркнул он.

Сегодня доноры крови имеют право на два оплачиваемых дня отдыха: в день сдачи крови и дополнительный день. Также им предоставляется бесплатное питание или денежная компенсация в размере 5% от регионального прожиточного минимума.

Почетные доноры России могут воспользоваться правом на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, получать внеочередную медицинскую помощь в рамках государственных гарантий и ежегодную денежную выплату, размер которой в 2026 году составляет 19 497 рублей. В некоторых регионах для безвозмездных доноров действуют дополнительные меры поддержки, такие как региональные выплаты, бесплатный проезд на общественном транспорте, скидки на медикаменты и коммунальные услуги.