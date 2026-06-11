В российских роддомах начали применять VR‑очки для обезболивания при родах

Метод позиционируется как немедикаментозная альтернатива эпидуральной анестезии

11 июня 2026, 16:23, ИА Амител

Роды, женщина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В российских роддомах начали применять VR‑очки во время родов — технология используется не для развлечения, а в терапевтических целях, чтобы помочь роженицам облегчить боль. Об этом сообщил Telegram‑канал Baza.

Процесс выглядит так: во время схваток женщине надевают VR‑очки. На экране перед ней появляются успокаивающие пейзажи — виды моря, леса, гор или закатов. В ряде случаев визуальные образы дополняют аудиосопровождением: включают голосовые медитации, подсказки по дыхательным практикам либо применяют элементы гипнотерапии.

«Идея проста — переключить внимание мозга с боли и тревоги на другой сенсорный опыт», — пояснили в Baza.

Нововведение постепенно внедряют в государственных медучреждениях. Так, родильный дом имени Семашко в Томске уже закупил VR‑оборудование и предлагает его пациенткам в качестве немедикаментозного способа обезболивания. Метод особенно востребован среди женщин, которым по медицинским показаниям нельзя делать эпидуральную анестезию.

Тем не менее у технологии есть и первые недостатки. Многие роженицы жалуются на неудобство самой гарнитуры. По их словам, устройство достаточно тяжелое — при длительном использовании оно ощутимо давит на лицо и нос. Ранее сообщалось, что одинокие россиянки чаще прибегают к ЭКО, чтобы родить "для себя".