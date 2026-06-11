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Вечером 11 июня в Барнауле стартует ремонт одной из главных магистралей города

Водителей в связи с началом ремонтной кампании просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные затруднения движения

11 июня 2026, 15:12, ИА Амител

Участок ремонта проспекта Строителей / Изображение: barnaul.org
Участок ремонта проспекта Строителей / Изображение: barnaul.org

В Барнауле приступают к ремонту проспекта Строителей. Работы на одной из самых загруженных городских магистралей стартуют уже вечером 11 июня и станут первым этапом масштабной дорожной кампании, реализуемой в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Первым объектом станет участок проспекта Строителей по нечетной стороне дороги — от улицы 2-й Строительной до улицы Челюскинцев. Именно здесь подрядная организация ООО "Патай" начнет работы уже в ближайшие часы.

«Виды работ, которые мы там будем выполнять, это, прежде всего, фрезерование старого верхнего слоя покрытия, работы по монтажу бордюрного камня, выравнивающих слоев и верхних слоев асфальтобетона. Полное перекрытие участка не планируется», — отметил директор компании Андрей Багдасарян.

Отказ от полного закрытия движения стал одним из ключевых решений при организации ремонта. Власти признают: проспект Строителей является одной из важнейших транспортных артерий города, поэтому любые ограничения здесь неизбежно скажутся на дорожной обстановке.

Чтобы избежать серьезных заторов, работы решено проводить поэтапно. Наиболее шумные и трудоемкие процессы, такие как фрезерование старого покрытия и укладка асфальта, будут выполнять преимущественно в вечерние и ночные часы. Часть мероприятий запланирована на выходные дни, когда интенсивность движения традиционно снижается.

После завершения ремонта на первом участке подрядчик продолжит работу на других отрезках проспекта Строителей. Информацию о новых этапах и возможных ограничениях движения в администрации города обещают публиковать заранее.

Параллельно в мэрии уже определились со сроками ремонта еще одной ключевой городской магистрали — проспекта Ленина. К обновлению участка от улицы Димитрова до площади Октября подрядная организация — ООО "Сибинвест" — приступит только в начале июля.

Такое решение принято осознанно: одновременный ремонт двух крупнейших проспектов мог бы серьезно осложнить ситуацию на дорогах Барнаула.

В администрации заверяют, что будут внимательно следить за тем, как дорожные работы влияют на транспортную ситуацию.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерия Ведяшкина, на объектах организуют постоянный мониторинг дорожной обстановки. За каждым участком закрепят ответственных специалистов, которые будут оценивать пропускную способность улично-дорожной сети и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

«При необходимости будут осуществляться корректировки режимом работы светофорных объектов, также будет привлекаться личный состав ГИБДД для регулирования движения», — добавил председатель комитета.

Водителей в связи с началом ремонтной кампании просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные затруднения движения.

В этом году дорожные работы в Барнауле вновь проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Его главная задача — повышение качества городской среды и обновление транспортной инфраструктуры. Городские власти рассчитывают, что поэтапный подход, проведение работ в ночное время и гибкое регулирование дорожного движения позволят выполнить ремонт с минимальными неудобствами для жителей краевой столицы.

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Барнаул Дороги Дорожный ремонт
       

Комментарии 9

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Гость

15:38:22 11-06-2026

Ещё и в Барнаул со стороны Алтайки не попаст быстроь в течении дня. Из-за ремонта мостика через р. Лосиха, до 30 октября.

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Гость

15:46:03 11-06-2026

Гость (15:38:22 11-06-2026) Ещё и в Барнаул со стороны Алтайки не попаст быстроь в тече... Мост через Лосиху не ремонтируется на выходных. Стоит. Там же вроде одна партия взяла под контроль ремонт моста???!!! Не контролируют совсем

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Гость

15:50:37 11-06-2026

Ещё и в Барнаул со стороны Алтайки и обратно не попаст быстроь в течении дня. Из-за местами отсутствия асфальта от старого моста до ул. Воровского.

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Екатерина

15:50:44 11-06-2026

А точнее можно время узнать? А то на вокзал ехать

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Гость

15:54:35 11-06-2026

===Наиболее шумные и трудоемкие процессы, такие как фрезерование старого покрытия и укладка асфальта, будут выполнять преимущественно в вечерние и ночные часы.===

Спасибо конечно за заботу о жителях - чтобы ночью спать не могли!

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Гость

18:05:52 11-06-2026

Гость (15:54:35 11-06-2026) ===Наиболее шумные и трудоемкие процессы, такие как фрезеров... если бы днем делали вы бы написали спасибо за заботу о водителях и жителях города что в пробке стоят?
если есть возможность работать во время минимальной нагрузки - пусть работают, плюс не сказать что район уж такой жилой застройки.

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Антон

08:11:21 12-06-2026

Власти вообще не следят за дорожной обстановкой в городе!не возможно нормально доехать с алтайки до барнаула,а вечером уехать!как ничкго полезного они не делали,так и не делают!только языком чешут

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Гость

09:28:36 12-06-2026

А в связи с нынешним курсом Армении "Патай" не запретили ещё?

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Гость

10:22:01 12-06-2026

Гость (15:54:35 11-06-2026) ===Наиболее шумные и трудоемкие процессы, такие как фрезеров... А какие тебе там неудобства на строителей? Там жилой зоны то нет практически от челюскинцев до 2-й строительной. Лишь бы ляпнуть невпопад и поперёк

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