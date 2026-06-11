Вечером 11 июня в Барнауле стартует ремонт одной из главных магистралей города

Водителей в связи с началом ремонтной кампании просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные затруднения движения

11 июня 2026, 15:12, ИА Амител

Участок ремонта проспекта Строителей / Изображение: barnaul.org

В Барнауле приступают к ремонту проспекта Строителей. Работы на одной из самых загруженных городских магистралей стартуют уже вечером 11 июня и станут первым этапом масштабной дорожной кампании, реализуемой в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Первым объектом станет участок проспекта Строителей по нечетной стороне дороги — от улицы 2-й Строительной до улицы Челюскинцев. Именно здесь подрядная организация ООО "Патай" начнет работы уже в ближайшие часы.

«Виды работ, которые мы там будем выполнять, это, прежде всего, фрезерование старого верхнего слоя покрытия, работы по монтажу бордюрного камня, выравнивающих слоев и верхних слоев асфальтобетона. Полное перекрытие участка не планируется», — отметил директор компании Андрей Багдасарян.

Отказ от полного закрытия движения стал одним из ключевых решений при организации ремонта. Власти признают: проспект Строителей является одной из важнейших транспортных артерий города, поэтому любые ограничения здесь неизбежно скажутся на дорожной обстановке.

Чтобы избежать серьезных заторов, работы решено проводить поэтапно. Наиболее шумные и трудоемкие процессы, такие как фрезерование старого покрытия и укладка асфальта, будут выполнять преимущественно в вечерние и ночные часы. Часть мероприятий запланирована на выходные дни, когда интенсивность движения традиционно снижается.

После завершения ремонта на первом участке подрядчик продолжит работу на других отрезках проспекта Строителей. Информацию о новых этапах и возможных ограничениях движения в администрации города обещают публиковать заранее.

Параллельно в мэрии уже определились со сроками ремонта еще одной ключевой городской магистрали — проспекта Ленина. К обновлению участка от улицы Димитрова до площади Октября подрядная организация — ООО "Сибинвест" — приступит только в начале июля.

Такое решение принято осознанно: одновременный ремонт двух крупнейших проспектов мог бы серьезно осложнить ситуацию на дорогах Барнаула.

В администрации заверяют, что будут внимательно следить за тем, как дорожные работы влияют на транспортную ситуацию.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерия Ведяшкина, на объектах организуют постоянный мониторинг дорожной обстановки. За каждым участком закрепят ответственных специалистов, которые будут оценивать пропускную способность улично-дорожной сети и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

«При необходимости будут осуществляться корректировки режимом работы светофорных объектов, также будет привлекаться личный состав ГИБДД для регулирования движения», — добавил председатель комитета.

Водителей в связи с началом ремонтной кампании просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные затруднения движения.

В этом году дорожные работы в Барнауле вновь проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Его главная задача — повышение качества городской среды и обновление транспортной инфраструктуры. Городские власти рассчитывают, что поэтапный подход, проведение работ в ночное время и гибкое регулирование дорожного движения позволят выполнить ремонт с минимальными неудобствами для жителей краевой столицы.