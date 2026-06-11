Редкая "изящная туфелька" зацвела на Алтае. Фото

Цветок носит название, связанное с римской богиней

11 июня 2026, 16:45, ИА Амител

Редкая орхидея на Алтае / Фото: Светлана Пономарева, Роман и Татьяна Воробьевы

В Алтайском биосферном заповеднике зацвело редкое растение — "сибирская орхидея" или "башмачок пятнистый".

Это один из самых зимостойких видов орхидей на планете, отметили в соцсетях заповедника. От прорастания семени до цветения у этого растения может пройти до 18 лет.

Редкая орхидея на Алтае / Фото: Светлана Пономарева, Роман и Татьяна Воробьевы

Но если семя имеет недостаточно питательных веществ, оно не может прорасти самостоятельно. Тогда ему помогают особые грибы-симбионты, которые снабжают проросток необходимыми веществами в течение первых трех-четырех лет жизни.