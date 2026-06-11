76‑летнего народного артиста России госпитализировали в мае

11 июня 2026, 15:54, ИА Амител

Александр Буйнов / Фото: Мария Семенова / ТАСС

Народный артист России, певец и экс‑участник ансамбля "Веселые ребята" Александр Буйнов перенес ишемический инсульт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

76-летнего артиста госпитализировали в мае. После того как медики стабилизировали его состояние и показатели пришли в норму, Буйнова выписали домой. Врачи порекомендовали певцу сократить физические нагрузки и уделять больше времени отдыху.

Несмотря на рекомендации, Александр Буйнов уже вернулся к творческой деятельности: после выписки он приступил к работе над новой песней и периодически выступает.

Ранее у артиста диагностировали рак предстательной железы. В одном из интервью Буйнов назвал тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин и отметил, что его личное восприятие недуга оказалось менее драматичным, чем реакция его окружения.