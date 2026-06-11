Град и шквалистый ветер прервут зной в Алтайском крае. Прогноз
В регионе объявили штормовое предупреждение
11 июня 2026, 16:29, ИА Амител
В Алтайском крае вечером 11 июня и ночью ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба МЧС региона. Синоптики прогнозируют град, дожди, грозы и шквалистый ветер.
Усиление ветра достигнет 17–22 м/с, при грозах — 25 м/с и более.
«При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов, других каких-либо предметов», — предупредили в пресс-службе МЧС.
Жителям края также советуют парковать автомобиль в гараже, а если такой возможности нет, ставить его подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
16:45:14 11-06-2026
ура!! поскорее бы)
18:16:22 11-06-2026
Ййеееееехххуууууууууу!!!