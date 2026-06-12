Хороводы, песни и национальные костюмы: как прошел День России на "Бирюзовой Катуни"

Кульминацией фестиваля стал большой концерт, посвященный Дню России и Году единства народов страны

12 июня 2026, 22:05, ИА Амител

Народные песни, хороводы, яркие национальные костюмы и сотни гостей со всей страны. Несмотря на внезапный ливень, на "Бирюзовой Катуни" с размахом прошел XIV Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни". Непогода лишь ненадолго внесла коррективы в программу, но не смогла испортить праздничное настроение участников и зрителей.

Фестиваль, который уже стал одной из главных площадок празднования Дня России в Алтайском крае, в этом году объединил представителей разных регионов страны и ближнего зарубежья. На "Бирюзовую Катунь" приехали творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства и национально-культурные объединения.

С первых часов праздника территория туристического комплекса наполнилась музыкой и народными мотивами. Гости фестиваля знакомились с традициями разных народов, посещали выставочные площадки и ярмарку мастеров, где были представлены изделия ручной работы.

Особую атмосферу создавали участники фестиваля в национальных костюмах. Артисты исполняли народные песни, а зрители охотно присоединялись к общим гуляньям. Одним из самых зрелищных моментов праздника стали массовые хороводы, в которые вставали люди разных возрастов.

Фото: amic.ru

На сценических площадках выступили фольклорные коллективы, представившие богатство и многообразие народной культуры. Для гостей звучали как хорошо известные композиции, так и редкие песни, бережно сохраняемые исполнителями.

Однако в разгар праздника свои коррективы внесла погода. Над "Бирюзовой Катунью" прошел сильный ливень. Несмотря на дождь, гости фестиваля не спешили расходиться. Многие укрывались под навесами и зонтами, а некоторые продолжали подпевать артистам и танцевать.

Непогода оказалась недолгой и не смогла нарушить праздничную атмосферу. После дождя мероприятия продолжились, а площадки вновь наполнились зрителями.

Кульминацией фестиваля стал большой концерт, посвященный Дню России и Году единства народов страны. Он объединил участников и гостей праздника, еще раз напомнив о том, что многообразие культур и традиций является одной из главных особенностей России.