Новые решения для будущего. В "Росводоканал Барнаул" выбрали лучшие идеи для развития

Научно-практическая конференция объединила десятки сотрудников предприятия, предложивших инновационные решения для будущего отрасли

11 июня 2026, 16:00, ИА Амител

Научно-практическая конференция Росводоканал Барнаул / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул, Дарья Черных

Искусственный интеллект для предупреждения аварий, система поиска скрытых утечек и даже необычный способ утилизации снега — такие проекты представили сотрудники "Росводоканал Барнаул" на научно-практической конференции, которая прошла на базе предприятия. Главной задачей мероприятия стало не только обсуждение новых технологий, но и поиск решений, способных сделать работу коммунальной инфраструктуры более эффективной и современной.

От идей к реальным изменениям

Конференция собрала 22 специалиста, которые представили на суд жюри 18 разработок. Все они направлены на совершенствование производственных процессов, внедрение современных технологий и повышение качества услуг.

Участники защищали свои работы в двух направлениях — уже реализованные проекты и перспективные инициативы, которые могут быть внедрены в будущем.

Большое внимание авторы уделили развитию клиентских сервисов, модернизации оборудования и применению современных методов диагностики инженерных сетей.

По словам участников, подобные встречи помогают не только обмениваться опытом, но и находить нестандартные решения для сложных производственных задач.

«Представить проект и получить приятные, положительные отзывы на свою работу было просто потрясающе. Большое спасибо организаторам», — рассказала инженер по метрологии "Росводоканал Барнаул" Ольга Мельникова.

Искусственный интеллект и умные технологии

Среди наиболее интересных разработок оказались проекты, связанные с использованием цифровых технологий.

Сотрудники предприятия предложили применять искусственный интеллект для анализа данных и прогнозирования аварийных ситуаций, а также внедрить систему раннего обнаружения утечек в сетях водоснабжения. Она основана на сочетании акустических датчиков и технологий машинного обучения, что позволит быстрее выявлять повреждения и снижать потери ресурсов.

Подобные решения, по мнению специалистов, способны повысить надежность работы коммунальной инфраструктуры и сократить время устранения нештатных ситуаций.

Научно-практическая конференция Росводоканал Барнаул / Фото пресс-службы "Росводоканал Барнаул, Дарья Черных

Как сточные воды могут помочь убрать снег

Одним из проектов, получивших высокую оценку жюри, стала разработка по переработке снега с использованием сточных вод очистных сооружений. Над ней работали начальники смены цеха очистных сооружений канализации Евгений Митеску и Александр Кошелев.

Их инициатива предполагает отказ от специальных площадок для складирования снега. Согласно проекту, снежные массы смогут направлять прямо из грузового транспорта в распределительный канал, где они будут растапливаться при помощи стоков.

«Наша идея по переработке снега сточными водами позволит УК и администрациям районов решить проблему с вывозом снега. Проект предполагает переработку снега без специальной площадки. Его будут направлять из грузовика сразу в распределительный канал, где будет проводиться расплавление стоками», — пояснили авторы идеи.

Лучшие идеи представят на корпоративном уровне

Победители и призеры в своих секциях получили возможность представить Барнаул на корпоративной научно-практической конференции группы компаний "Росводоканал", которая пройдет этой осенью.

На предприятии отмечают, что подобные мероприятия помогают вовлекать сотрудников в развитие отрасли, поддерживать инициативность коллектива и распространять успешные производственные практики, которые в дальнейшем могут найти применение и на других площадках компании.