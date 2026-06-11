Новые решения для будущего. В "Росводоканал Барнаул" выбрали лучшие идеи для развития
Научно-практическая конференция объединила десятки сотрудников предприятия, предложивших инновационные решения для будущего отрасли
11 июня 2026, 16:00, ИА Амител
Искусственный интеллект для предупреждения аварий, система поиска скрытых утечек и даже необычный способ утилизации снега — такие проекты представили сотрудники "Росводоканал Барнаул" на научно-практической конференции, которая прошла на базе предприятия. Главной задачей мероприятия стало не только обсуждение новых технологий, но и поиск решений, способных сделать работу коммунальной инфраструктуры более эффективной и современной.
От идей к реальным изменениям
Конференция собрала 22 специалиста, которые представили на суд жюри 18 разработок. Все они направлены на совершенствование производственных процессов, внедрение современных технологий и повышение качества услуг.
Участники защищали свои работы в двух направлениях — уже реализованные проекты и перспективные инициативы, которые могут быть внедрены в будущем.
Большое внимание авторы уделили развитию клиентских сервисов, модернизации оборудования и применению современных методов диагностики инженерных сетей.
По словам участников, подобные встречи помогают не только обмениваться опытом, но и находить нестандартные решения для сложных производственных задач.
«Представить проект и получить приятные, положительные отзывы на свою работу было просто потрясающе. Большое спасибо организаторам», — рассказала инженер по метрологии "Росводоканал Барнаул" Ольга Мельникова.
Искусственный интеллект и умные технологии
Среди наиболее интересных разработок оказались проекты, связанные с использованием цифровых технологий.
Сотрудники предприятия предложили применять искусственный интеллект для анализа данных и прогнозирования аварийных ситуаций, а также внедрить систему раннего обнаружения утечек в сетях водоснабжения. Она основана на сочетании акустических датчиков и технологий машинного обучения, что позволит быстрее выявлять повреждения и снижать потери ресурсов.
Подобные решения, по мнению специалистов, способны повысить надежность работы коммунальной инфраструктуры и сократить время устранения нештатных ситуаций.
Как сточные воды могут помочь убрать снег
Одним из проектов, получивших высокую оценку жюри, стала разработка по переработке снега с использованием сточных вод очистных сооружений. Над ней работали начальники смены цеха очистных сооружений канализации Евгений Митеску и Александр Кошелев.
Их инициатива предполагает отказ от специальных площадок для складирования снега. Согласно проекту, снежные массы смогут направлять прямо из грузового транспорта в распределительный канал, где они будут растапливаться при помощи стоков.
«Наша идея по переработке снега сточными водами позволит УК и администрациям районов решить проблему с вывозом снега. Проект предполагает переработку снега без специальной площадки. Его будут направлять из грузовика сразу в распределительный канал, где будет проводиться расплавление стоками», — пояснили авторы идеи.
Лучшие идеи представят на корпоративном уровне
Победители и призеры в своих секциях получили возможность представить Барнаул на корпоративной научно-практической конференции группы компаний "Росводоканал", которая пройдет этой осенью.
На предприятии отмечают, что подобные мероприятия помогают вовлекать сотрудников в развитие отрасли, поддерживать инициативность коллектива и распространять успешные производственные практики, которые в дальнейшем могут найти применение и на других площадках компании.
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