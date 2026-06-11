Серьезный пожар удалось предотвратить в одном из судов Барнаула

Из здания без паники были эвакуированы 78 работников аппарата суда и 47 посетителей

11 июня 2026, 16:09, ИА Амител

Предотвратившие пожар приставы / Фото: ГУФССП России по Алтайскому краю

В здании Ленинского районного суд Барнаула судебные приставы предотвратили возможный крупный пожар, оперативно ликвидировав возгорание в подвальном помещении. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел после срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Старший смены, старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Самохин с помощью камер видеонаблюдения обнаружил признаки задымления. Вместе с младшим лейтенантом Максимом Кудровым он незамедлительно направился к месту происшествия.

Выяснилось, что очаг возгорания находился в подвале здания, где загорелась изоляция электрокабелей. Существовала реальная угроза быстрого распространения огня.

В условиях сильного задымления сотрудники действовали слаженно. Дмитрий Самохин совместно с представителем администрации суда организовал отключение электроснабжения, чтобы исключить риск короткого замыкания и дальнейшего развития пожара. В это время Максим Кудров с помощью первичных средств пожаротушения ликвидировал открытое горение.

Одновременно был закрыт доступ посетителей в здание суда и организована эвакуация людей. По распоряжению председателя суда судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов взяли процесс под личный контроль.

Благодаря оперативным действиям сотрудников из здания без паники были эвакуированы 78 работников аппарата суда и 47 посетителей.

После завершения эвакуации приставы вместе с администратором суда обследовали все помещения, чтобы убедиться, что внутри никого не осталось. Вскоре на место прибыли пожарные подразделения. После осмотра подвала специалисты подтвердили, что угрозы дальнейшего распространения огня нет, а очаг возгорания был полностью ликвидирован силами сотрудников службы судебных приставов.

После проверки электроснабжение в здании восстановили. В настоящее время Ленинский районный суд Барнаула продолжает работу в штатном режиме.