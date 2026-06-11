"Новые люди" провели акцию поддержки семей участников СВО ко Дню России

С 9 по 11 июня представители партии и фонда посетили семьи военнослужащих в Рубцовске, Алейске и Барнауле

11 июня 2026, 16:30, ИА Амител

"Новые люди" провели акцию "Неделя героев" / Фото: Павел Клинов

В преддверии Дня России партия "Новые люди" совместно с благотворительным фондом "Новые решения" провела социальную акцию "Неделя героев", направленную на поддержку семей участников специальной военной операции.

С 9 по 11 июня представители партии и фонда посетили семьи военнослужащих в Рубцовске, Алейске и Барнауле, чтобы лично познакомиться с их потребностями и оказать адресную помощь.

Так, в Алейске поддержали многодетную семью Лошковых с пятью детьми, которой потребовалась бытовая техника и помощь в подготовке младшего ребенка к детскому саду. Для семьи Тимаевых из Рубцовска приобрели необходимые вещи для троих дочерей. В Барнауле поддержку получит семья Ежовых: попросили о консультации по мерам поддержки и содействии в организации детской игровой площадки возле дома.

"Новые люди" провели акцию "Неделя героев" / Фото: Павел Клинов

Руководитель партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин отметил:

«За каждым участником специальной военной операции стоит семья, которая ежедневно сталкивается со своими заботами и трудностями. Наша задача — быть рядом и помогать там, где это действительно необходимо. Важно, чтобы семьи защитников страны чувствовали поддержку и знали, что не остаются один на один со своими проблемами. Именно поэтому партия "Новые люди" поддержала проведение акции "Неделя героев"».

Для фонда "Новые решения" помощь участникам специальной военной операции и их семьям — это не разовая акция, а системная работа, которая ведется уже несколько лет.

"Новые люди" провели акцию "Неделя героев" / Фото: Павел Клинов

«Мы регулярно взаимодействуем с военнослужащими, оказываем поддержку подразделениям. С 2023 года мы отправили 38 гуманитарных конвоев общим объемом более 800 тонн. Но помощь нужна не только на передовой — она необходима и семьям наших бойцов. В рамках акции нам важно было услышать людей, узнать об их потребностях и помочь в конкретных жизненных ситуациях», — рассказал Илья Кононов, директор Общественно полезного благотворительного фонда поддержки населения Алтайского края "Новые решения".

Организаторы подчеркивают, что акция "Неделя героев" носит адресный характер и формируется на основании реальных запросов семей военнослужащих. В партии "Новые люди" сообщили, что готовы помогать не только материально, но и в решении организационных и социальных вопросов.