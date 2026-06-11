Сбор жимолости начнется в Алтайском крае с 12 июня. Цены и расчет

У жителей края есть возможность собрать вкусные ягоды

11 июня 2026, 17:40, ИА Амител

Жимолость летом на Алтае / Фото: amic.ru

Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко приглашает барнаульцев и других жителей Алтайского края на сбор жимолости.

Где и во сколько?

Сбор ягод начнут проводить с 12 июня и далее ежедневно, без выходных. Получить ягоду можно в Новоалтайске на ул. Плодопитомник, 12 (ЭПО № 3).

Время: вход на поле с 07:00 утра до 12:00 часов дня (сбор ягоды на поле до 14:00).

Сколько стоит?

Цена при самосборе — 350 рублей за 1 кг (расчет наличными и по терминалу).

Как добраться до Новоалтайска из Барнаула?

Из Барнаула в Новоалтайск можно приехать на общественном транспорте:

Маршрутки

№ 125, 205, 134p, 120

Электрички

По прибытии выйти необходимо на станции "Алтайская площадка"

№ 7102/7104 — отправляется примерно в 08:00, время в пути — 17 минут

№ 6230 (сообщение Барнаул — Заринская) — отправляется около 13:35, время в пути — 26 минут

Автобусы

Автобусы отправляются с автовокзала Барнаул по адресу пл. Победы,12