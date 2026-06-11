Сбор жимолости начнется в Алтайском крае с 12 июня. Цены и расчет
У жителей края есть возможность собрать вкусные ягоды
11 июня 2026, 17:40, ИА Амител
Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко приглашает барнаульцев и других жителей Алтайского края на сбор жимолости.
Где и во сколько?
Сбор ягод начнут проводить с 12 июня и далее ежедневно, без выходных. Получить ягоду можно в Новоалтайске на ул. Плодопитомник, 12 (ЭПО № 3).
Время: вход на поле с 07:00 утра до 12:00 часов дня (сбор ягоды на поле до 14:00).
Сколько стоит?
Цена при самосборе — 350 рублей за 1 кг (расчет наличными и по терминалу).
Как добраться до Новоалтайска из Барнаула?
Из Барнаула в Новоалтайск можно приехать на общественном транспорте:
Маршрутки
- № 125, 205, 134p, 120
Электрички
По прибытии выйти необходимо на станции "Алтайская площадка"
- № 7102/7104 — отправляется примерно в 08:00, время в пути — 17 минут
- № 6230 (сообщение Барнаул — Заринская) — отправляется около 13:35, время в пути — 26 минут
Автобусы
Автобусы отправляются с автовокзала Барнаул по адресу пл. Победы,12
- № 3756 (ежедневно, отправление в 03:20);
- № 7891 (ежедневно, отправление в 04:15);
- № 571 (ежедневно, отправление в 07:30);
- № 903 (ежедневно, отправление в 08:50 и 12:50);
- № 220 (по будням, отправление в 14:45).
19:18:58 11-06-2026
350 руб самосбор? ещё и доехать до НА и обратно. однако...
21:58:14 11-06-2026
Элен без ребят (19:18:58 11-06-2026) 350 руб самосбор? ещё и доехать до НА и обратно. однако... ... Вас кто-то палкой гонит собирать за 350 руб/кг? У бабок по 200 рублей стаканчик покупайте. Ваши деньги, вам решать как их тратить.
20:03:09 12-06-2026
Гость (21:58:14 11-06-2026) Вас кто-то палкой гонит собирать за 350 руб/кг? У бабок по 2... 5 литров ягоды сегодня на саду набрал. Завтра/послезавтра еще литров 5 наберу. А Эленке пусть ребята стаканами покупают по праздникам.
21:36:28 11-06-2026
Так сколько воды на полив идет- это + эл.энергия, + труд работников, + фналоги никто не отменял, это не в лесу дикую собирать... вот такая арифметика
21:53:14 11-06-2026
Ирина (21:36:28 11-06-2026) Так сколько воды на полив идет- это + эл.энергия, + труд раб... это самая не прихотливая ягода... растет как сорняк... посадить раз это конечно затратно.. и сколько на полив уходит-смета есть?
01:27:22 12-06-2026
Купите у бабок! Они собирают ее для вас на пЕкле!
10:35:39 12-06-2026
Оплата за 1 кг, в литре всего 600-700 гр ягоды. дешевле получается, чем бабули продают. А почему в самом Барнауле нет сбора?
13:40:55 12-06-2026
Гость (10:35:39 12-06-2026) Оплата за 1 кг, в литре всего 600-700 гр ягоды. дешевле полу... Может потому что в Барнауле нет полей с жимолостью? Сама то не догадалась?
20:00:58 12-06-2026
Шинник (13:40:55 12-06-2026) Может потому что в Барнауле нет полей с жимолостью? Сама то ... Сама то догадайся, "Школа садоводов" на выезде с Южного на Змеиногорский тракт. Сегодня утром туда люди шли с ведрами.
18:41:25 12-06-2026
Гость (10:35:39 12-06-2026). А почему в самом Барнауле нет сбора? в самом это где? на нулевом км?