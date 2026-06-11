НОВОСТИОбщество

Сбор жимолости начнется в Алтайском крае с 12 июня. Цены и расчет

У жителей края есть возможность собрать вкусные ягоды

11 июня 2026, 17:40, ИА Амител

Жимолость летом на Алтае / Фото: amic.ru
Жимолость летом на Алтае / Фото: amic.ru

Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко приглашает барнаульцев и других жителей Алтайского края на сбор жимолости. 

Где и во сколько? 

Сбор ягод начнут проводить с 12 июня и далее ежедневно, без выходных. Получить ягоду можно в Новоалтайске на ул. Плодопитомник, 12 (ЭПО № 3). 

Время: вход на поле с 07:00 утра до 12:00 часов дня (сбор ягоды на поле до 14:00).

Сколько стоит? 

Цена при самосборе — 350 рублей за 1 кг (расчет наличными и по терминалу).

Как добраться до Новоалтайска из Барнаула? 

Из Барнаула в Новоалтайск можно приехать на общественном транспорте: 

Маршрутки

  • № 125, 205, 134p, 120

Электрички

По прибытии выйти необходимо на станции "Алтайская площадка"

  • № 7102/7104 — отправляется примерно в 08:00, время в пути — 17 минут
  • № 6230 (сообщение Барнаул — Заринская) — отправляется около 13:35, время в пути — 26 минут

Автобусы

Автобусы отправляются с автовокзала Барнаул по адресу пл. Победы,12

  • № 3756 (ежедневно, отправление в 03:20); 
  • № 7891 (ежедневно, отправление в 04:15); 
  • № 571 (ежедневно, отправление в 07:30); 
  • № 903 (ежедневно, отправление в 08:50 и 12:50); 
  • № 220 (по будням, отправление в 14:45).
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Комментарии 10

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Элен без ребят

19:18:58 11-06-2026

350 руб самосбор? ещё и доехать до НА и обратно. однако...

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Гость

21:58:14 11-06-2026

Элен без ребят (19:18:58 11-06-2026) 350 руб самосбор? ещё и доехать до НА и обратно. однако... ... Вас кто-то палкой гонит собирать за 350 руб/кг? У бабок по 200 рублей стаканчик покупайте. Ваши деньги, вам решать как их тратить.

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Гость

20:03:09 12-06-2026

Гость (21:58:14 11-06-2026) Вас кто-то палкой гонит собирать за 350 руб/кг? У бабок по 2... 5 литров ягоды сегодня на саду набрал. Завтра/послезавтра еще литров 5 наберу. А Эленке пусть ребята стаканами покупают по праздникам.

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Ирина

21:36:28 11-06-2026

Так сколько воды на полив идет- это + эл.энергия, + труд работников, + фналоги никто не отменял, это не в лесу дикую собирать... вот такая арифметика

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Гость

21:53:14 11-06-2026

Ирина (21:36:28 11-06-2026) Так сколько воды на полив идет- это + эл.энергия, + труд раб... это самая не прихотливая ягода... растет как сорняк... посадить раз это конечно затратно.. и сколько на полив уходит-смета есть?

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Гость

01:27:22 12-06-2026

Купите у бабок! Они собирают ее для вас на пЕкле!

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Гость

10:35:39 12-06-2026

Оплата за 1 кг, в литре всего 600-700 гр ягоды. дешевле получается, чем бабули продают. А почему в самом Барнауле нет сбора?

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Шинник

13:40:55 12-06-2026

Гость (10:35:39 12-06-2026) Оплата за 1 кг, в литре всего 600-700 гр ягоды. дешевле полу... Может потому что в Барнауле нет полей с жимолостью? Сама то не догадалась?

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Гость

20:00:58 12-06-2026

Шинник (13:40:55 12-06-2026) Может потому что в Барнауле нет полей с жимолостью? Сама то ... Сама то догадайся, "Школа садоводов" на выезде с Южного на Змеиногорский тракт. Сегодня утром туда люди шли с ведрами.

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Гость

18:41:25 12-06-2026

Гость (10:35:39 12-06-2026). А почему в самом Барнауле нет сбора? в самом это где? на нулевом км?

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