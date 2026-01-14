"Так не лечат". Почему в Республике Алтай массово гибнет скот и пойдет ли эпидемия дальше

Андрей Турчак поручил республиканскому Минсельхозу обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко за помощью в борьбе с эпидемией

14 января 2026, 06:15, ИА Амител

Коровы / Фото: pxhere.com/ru/photo/177590

Коровы, овцы и другой домашний скот в Республике Алтай перед Новым годом заразились пастереллезом – инфекционным заболеванием, опасным не только для животных, но и для людей. Свыше 1,5 тысячи единиц поголовья уже уничтожены, запрещена продажа мяса из "зараженного" района, а скот с пастбищ переместили в стойла, идет тотальная вакцинация.

Заразиться этой инфекцией могут и другие животные – например, маралы, находящиеся на полудиком содержании. А также человек. В ближайшую неделю в регионе собираются вводить режим ЧС и думают о необходимости завозить напалм – на случай, если болезнь перейдет в мараловодческие хозяйства.

Что известно об эпидемии скота в республике и грозит ли опасность Алтайскому краю – разбирался amic.ru.

Пастереллез – это острое зоонозное бактериальное заболевание, которое поражает в основном животных (сельскохозяйственных, домашних, диких), но опасно и для людей. Проявляется высокой лихорадкой, интоксикацией, поражением кожи, суставов, легких и других органов. Передается при контакте, через загрязненные воду/корм, а также воздушно-капельным путем и может протекать как в острой (септической), так и в хронической форме.Кто болеет: КРС, свиньи, кролики, птицы, грызуны, а также люди.

Пути передачи: контакт с больными животными, их выделениями, через раны, слизистые, инфицированные предметы, воду.

Симптомы у животных: высокая температура, вялость, отказ от корма, выделения из носа/глаз, отеки, поражение дыхательных путей, сепсис.

Симптомы у человека: лихорадка, интоксикация, воспаления кожи и мягких тканей (абсцессы, флегмоны), артриты, пневмония.

Опасность: может иметь высокий процент летальности у животных (до 100%), для людей – риск развития тяжелых септических форм.

"Скотина так не лечится"

Первые случаи инфекционного заболевания зафиксировали в Онгудайском районе – центральном в Республике Алтай. Кстати, здесь же весной 2020 года началась эпидемия коронавируса – его завезли жителям родственники из соседнего Алтайского края.

Что касается пастереллеза, выявлено уже 44 очага распространения, болезнь поразила 1630 животных – среди них крупных и мелкий рогатый скот и даже несколько свиней. В районе действуют три точки кремации, работают шесть бригад. Организована работа восьми КПП, на которых проверяют проезжающий транспорт.

Ветеринары поголовно осматривают скот в хозяйствах и на подворьях, объявлен карантин, рассказала зампред республиканского кабмина Ирина Петровская на заседании правительства РА.

Главная проблема – бродячий скот, который все еще можно встретить на улицах поселений во всех без исключений районах, подчеркнул глава региона Андрей Турчак.

«Сколько мы с вами ни говорили на заседаниях правительства, совещаниях с главами, эта проблема до конца не решена. С учетом карантинных мероприятий бродячего скота стало значительно меньше, но полностью справиться с этой задачей не удалось ни в одном районе. Еще раз прошу взять глав эту работу на личный контроль», – потребовал он.

Турчак подчеркнул: заниматься самолечением животных, а таких примеров в регионе достаточно, недопустимо.

«На конец прошлого года, 30–31 декабря, в аптеках гражданских антибиотиков уже не осталось. Люди считают, что скотину можно вылечить обычно. Скотина так не лечится», – акцентировал губернатор.

Турчак также развеял распространенное заблуждение о том, что снижение симптоматики означает уход болезни. Это не так. Минсельхоз назвал и причину эпидемии:

«Возбудитель пастереллеза (бактерия Pasteurella) часто присутствует в организме животных латентно. Болезнь проявляется массово, когда совпадают несколько неблагоприятных условий. Одна из существенных причин, которую отмечают ветеринары, – наличие неучтенного поголовья. Скрытый от маркировки и ветучета скот не получает необходимых обработок и вакцин. Его иммунитет слабеет, и такие животные первыми становятся мишенью для инфекции. В результате такое скрытое стадо становится "слабым звеном": животные больше подвержены болезням и, заболевая, быстро распространяют инфекцию. Вот почему так критически важна поголовная идентификация животных и сотрудничество их владельцев с ветеринарами. Это главный инструмент для предотвращения не только пастереллеза, но и других опасных болезней».

Помощь Алтайского края?

Животных массово вакцинируют. Прививки уже получили более 50% всего поголовья региона (135 тыс. КРС и 197 тыс. МРС), а в Онгудайском районе – 98% от всех животных. Работа продолжается, районы, подчеркнула Петровская, с вакцинацией справляются. Турчак с ней не согласился:

«У нас до сих пор три района не закончили первую вакцинацию. Кош-Агач планирует ее закончить только 20–21 января. Это связано не только с удаленностью (чабанских. – Прим. ред.) стоянок, сколько с нехваткой специалистов. Мы эти бригады ветеринаров перекидываем из района в район».

Турчак поручил Минсельхозу обратиться в соседний Алтайский край к губернатору Виктору Томенко и другим регионам-соседям за помощью в усилении ветеринарной работы. В частности, Хакасия справлялась со схожей ситуацией, их опыт будет неоценим для Алтая, добавил он.

Зараза не расползется?

«Когда будет надо (усиление группировки ветработников, введение ЧС. – Прим. ред.), когда зараза уже расползется? Или она не расползется? Тогда вы ответственно заявите, что вам удалось ее локализовать в границах Онгудайского района?» – спросил у подчиненных глава.

Министр сельского хозяйства Андрей Цыгулев подчеркнул: это будет понятно после завершения первого этапа вакцинации скота. Однако, пояснил он специально для amic.ru, соседним регионам опасность распространения болезни не грозит:

«Никаких шансов, что болезнь доберется до соседнего Алтайского края или других регионов, нет. Принимаемых мер по предотвращению распространения более чем достаточно, жители могут не беспокоиться».

Сейчас скот не только из Онгудайского, но и из любого другого района Республики Алтай вывозить за пределы субъекта запрещено. Этот запрет для производственных целей действует и на вывоз мяса. В то же время для личного потребления мясо из благополучных районов вывозить можно – но лишь при наличии всех необходимых ветеринарных документов, сообщили представители отрасли.

«Позволяет ли существующий режим повышенной готовности справляться с ситуацией и надо ли обращаться в федеральный Минфин за допподдержкой?» – уточнил Турчак.

По мнению Цыгулева, с ситуацией регион справляется. Глава отметил, после внеочередного заседания эпизоотической комиссии в четверг состоится заседание КЧС: там будет принято решение о том, стоит ли региону вводить режим ЧС.

«Без введения режима ЧС мы действительно не сможем обращаться (в федеральные органы власти. – Прим. ред.) за помощью», – пояснила Петровская.

«Значит, рожайте это решение, на этой неделе оно должно быть принято», – резюмировал Турчак.

Выплаты – всем

Глава РА также отметил, что владельцам, у которых изъяли животных, положена компенсация. Средства на возмещение ущерба выделены из резервного фонда, первые компенсации выплачены еще в конце прошлого года. По зарегистрированным и внесенным в реестр животным выплаты проходят автоматически.

«По остальным, которые не были учтены, мы тем не менее поможем пройти все судебные инстанции и сделать так, чтобы население все выплаты за падшую скотину получило… Хочу заверить всех жителей, что никого не бросят», – подчеркнул он и призвал с пониманием отнестись ко всем ограничениям.

Компенсацию получат только владельцы тех животных, что отправлены в стойла. За "болтающийся по улицам" скот не получат ни копейки.

«Я еще раз хочу предупредить всех жителей, которые отпускают свой скот в открытый выпас, мы будем его уничтожать. И поверьте, что я найду основания для этого уничтожения… Правовые основания для этого будут найдены. Владельцы ни копейки за них не получат», – акцентировал Турчак.

Алтаю нужен напалм?

«С 28 декабря я задаю вопрос, нужен напалм в республике (для утилизации скота. – Прим. ред.) или нет?» – спросил глава.

Ирина Петровская ответила:

«Если возникнет очаг (заражения. – Прим. ред.) маралов или крупная партия (зараженного скота. – Прим. ред.) на утилизацию, то он необходим».

… и повышение зарплат

Уровень зарплаты у работников ветслужбы "ниже нижнего", сообщил глава и подчеркнул, что вопрос по повышению нужно решить уже в этом месяце. На протяжении нескольких лет руководитель профильного ведомства этот вопрос поднимал, но находились более приоритетные решения.

Это же касается материального обеспечения ветстанций. В этом году будет модернизирована и оснащена ветстанция в самом отдаленном – Кош-Агачском районе, в следующем – станция в Онгудае.

Ограничения в любом случае будут действовать еще долго. Вице-премьер Петровская отметила:

«Это не кончится быстро, это как минимум на полгода строгого режима соответствия всем нормам, поэтому нужно приготовиться к серьезной работе, которую нужно проводить на всей территории Республики Алтай».

Пока же вывоз мяса или скота из Онгудайского района полностью запрещен. Из остальных районов – запрет на вывоз сельхозживотных, но мясо разрешается экспортировать при наличии справки о ветсанэкспертизе. Тем временем цены на мясо в республике начинают расти…